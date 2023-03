Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ γιαι επιδείνωση του καιρού. Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία.

Χαλάει από καιρός από σήμερα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, πρόσκαιρη επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από σήμερα το απόγευμα (10-03-2023) έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες του Σαββάτου (11-03-2023) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις και από ισχυρούς νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Παρασκευή (10-03-2023) από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και κεντρική Στερεά και κατά τόπους στη Μακεδονία και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Β. Αύριο Σάββατο (11-03-2023)

α) μέχρι τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική και ανατολική)

β) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη

γ) μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου

