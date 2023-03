Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τροφοδοτείται μόνο από τη ρωσική αυτοκρατορία

Ο Πάπας δήλωσε έτοιμος να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να του ζητήσει να υπάρξει ειρήνη.





Ο πόλεμος στην Ουκρανία τροφοδοτείται από τα συμφέροντα διαφόρων «αυτοκρατοριών» κι όχι μόνο από τη «ρωσική αυτοκρατορία», δήλωσε ο Πάπας Φραγκίσκος σε συνέντευξή του, αποσπάσματα από την οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο Ποντίφικας ανέφερε ότι η σύγκρουση τροφοδοτήθηκε από «αυτοκρατορικά συμφέροντα, όχι μόνον της ρωσικής αυτοκρατορίας, αλλά και αυτοκρατοριών αλλού». Την ίδια στιγμή σημείωσε ότι είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να του ζητήσει να υπάρξει ειρήνη.

Ο Ποντίφικας έκανε τις δηλώσεις αυτές στο ιταλο-ελβετικό τηλεοπτικό δίκτυο RSI, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε, η οποία αναμένεται να μεταδοθεί την Κυριακή. Αποσπάσματα από αυτήν δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τις ιταλικές εφημερίδες La Repubblica, La Stampa και Corriere della Sera.

Ο 86χρονος Φραγκίσκος, ο οποίος θα γιορτάσει την 10η επέτειο από την εκλογή του στις 13 Μαρτίου, λέει επίσης ότι θα παραιτηθεί αν κουραστεί πολύ και χάσει την ικανότητά του να κυβερνά την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Τον περασμένο μήνα, ο Πάπας είχε πει ότι οι παραιτήσεις επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα πρέπει να γίνονται μόνον υπό εξαιρετικές συνθήκες. Ο προκάτοχός του Βενέδικτος ο 16ος, που απεβίωσε στις 31 Δεκεμβρίου σε ηλικία 95 ετών, ήταν ο πρώτος Ποντίφικας που παραιτήθηκε σε περίοδο περίπου 600 ετών το 2013.

Σε ερώτηση τι θα οδηγούσε τον ίδιο να πάρει την απόφαση να παραιτηθεί, ο Φραγκίσκος απάντησε: «Κόπωση που σε κάνει να μην βλέπεις τα πράγματα καθαρά. Έλλειψη διαύγειας, του τρόπου να αξιολογείς καταστάσεις».

Ο Πάπας λέει επίσης ότι «ντρέπεται λίγο» που χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι λόγω προβλήματος στο γόνατο. «Είμαι ηλικιωμένος. Έχω μικρότερη σωματική αντοχή, το (πρόβλημα με το) γόνατο ήταν μια σωματική ταπείνωση, μολονότι η ανάρρωση πάει καλά τώρα», σημειώνει.

