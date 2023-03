Κοινωνία

Λαγονήσι: Πυροβόλησαν αυτοκίνητο εν κινήσει

Τρόμος στο Λαγονήσι: "Γάζωσαν" με σφαίρες αυτοκίνητο 63χρονου.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε τα μεσάνυχτα ένας 63χρονος στο Λαγονήσι, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ οδηγούσε στην παραλιακή αργά τη νύχτα, άκουσε δυνατούς κρότους.

Μόλις έφτασε σπίτι του, διαπίστωσε ότι πίσω στο αυτοκίνητό του υπήρχαν τρεις τρύπες από σφαίρες.

Ο ίδιος δεν τραυματίστηκε.

Οι κάλυκες στάλθηκαν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής μήπως έχει καταγραφεί ο δράστης των πυροβολισμών.

