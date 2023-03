Συνταγές

Χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Από τα τα πιο κλασικά και αγαπημένα ελληνικά πιάτα. Νηστίσιμο και πεντανόστιμο, το χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι δεν λείπει από κανένα νηστίσιμο τραπέζι.

Συνταγή για πεντανόστιμο χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι πρότεινε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, την Παρασκευή, από την κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό», στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «με ό,τι χταπόδι κι αν βάλετε - είτε φρέσκο είτε κατεψυγμένο είναι ένα πεντανόστιμο πιάτο».

Υλικά





1 χταπόδι φρέσκο (περίπου 1.500 γρ.)

2 ξερά κρεμμύδια

1/2 φλ. ελαιόλαδο

1/2 φλ. λευκό ξηρό κρασί

1 πρέζα κανέλα

1 πρέζα μπαχάρι

1 πρέζα γαρίφαλο

1 φλ. τριμμένες ντομάτες

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

500 γρ. κοφτό μακαρονάκι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

αλάτι

Για το γαρνίρισμα

μαϊντανό ψιλοκομμένο (προαιρετικά)









