Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Ερμής, η Αφροδίτη και οι προβλέψεις της Παρασκευής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Η σύνοδος Άρη - Ποσειδώνα φέρνει καιρικές αλλαγές και αλλαγές σε τιμές ακινήτων" είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας των ζωδίων στο 'Πρωινό".

Στη συνέχεια ανέφερε πως "ο Ερμής φέρνει σημαντικές ειδήσεις και η Αφροδίτη κάνει τα πάντα να "βγάλει" την αγάπη στην επιφάνεια".

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Sky Express: Δωρεάν πτήσεις Αθήνα – Θεσσαλονίκη για φοιτητές

Αμβούργο: Μακελειό σε εκκλησία μαρτύρων του Ιεχωβά (εικόνες)

Έκρηξη σε τράπεζα στο Χαλάνδρι (εικόνες)