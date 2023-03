Κόσμος

Τουρκία: O Ερντογάν ανακοίνωσε επίσημα εκλογές στις 14 Μαΐου (βίντεο)

Η ημερομηνία ανακοινώθηκε επίσημα από τον Τούρκο πρόεδρο

Στις 14 Μαϊου, οριστικά, θα γίνουν οι εκλογές στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

"Υπογράφω την απόφαση για ανανέωση των εκλογών στις 14 Μαΐου, οι οποίες έπρεπε να διεξαχθούν στις 18 Ιουνίου 2023, με εξουσιοδότηση που δίνει το άρθρο 116 του Συντάγματός μας. Σύμφωνα με αυτό; Την πρώτη Κυριακή μετά από 2 μήνες, το έθνος μας θα πάει στις κάλπες για να εκλέξει πρόεδρο και βουλευτές" ανέφερε ο τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

LIVE: Turkish President Erdogan officially announces Turkiye’s 2023 elections

