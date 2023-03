Πολιτική

Σπίρτζης για Τέμπη: Το όλοι φταίνε, δεν ισχύει - Δεν πιστεύω ότι φταίει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Αν έχουμε ευθύνες, ποτέ δεν αρνηθήκαμε να τις πάρουμε» συμπλήρωσε ο πρώην υπουργός μεταφορών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.



Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός μεταφορών ξεκίνησε την τοποτέθησή του τονίζοντας ότι "Όλες αυτές τις ημέρες ρωτάει ο κόσμος που είναι ο Σπίρτζης. Με ζήτησε κανείς και κρύφτηκα; Έχω λόγο να κρυφτώ; Όταν βλέπεις να σπαράζουν οικογένειες, δεν είναι δυνατόν να βγω στα παράθυρα να τσακωθώ με τον Γεωργιάδη. Σεβάστηκα την μνήμη τους και για αυτό δεν βγήκα.

Αν έχουμε ευθύνες, ποτέ δεν αρνηθήκαμε να τις πάρουμε. Το όλοι φταίνε, δεν ισχύει. Πιστεύω ότι δεν φταίμε. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν φταίει. Ούτε εγώ προσωπικά. Το δυστύχημα στα Τέμπη δεν θα γινόταν αν ίσχυε μέχρι το 2019 και το 2020 στον ΟΣΕ. Δεν θα γινόταν αυτό.

Κατ’αρχάς είναι τραγικό να λέμε ότι σε διπλή σιδηροδρομική γραμμή έγινε σύγκρουση. Πότε στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό; Μέχρι το 2018 είχαμε μονή και δεν είχε γίνει σύγκρουση. Είχαν γίνει άλλα δυστυχήματα αλλά είναι δυνατόν σε διπλή να γίνει μετωπική; Αποδομήθηκε, κατέρρευσε όλο το σύστημα μέσα στα 4 χρόνια. Κατέρρευσε γιατί συνεχίστηκε μια άλλη λογική στην στελέχωση του ΟΣΕ".

Ο κ. Σπίρτζης ανέφερε στη συνέχεια σχετικά με το σύστημα τηλεδιοίκησης πως "Στον ΟΣΕ και στο Μεταφορών όταν σου λέει κάποιος έχω πρόβλημα ασφάλειας εκεί, σταματάς αν δεν μπορείς να διασφαλίσεις τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Εμείς σταματήσαμε το ΤΡΑΜ. Το παλιό σύστημα τηλεδιοίκησης υπήρχε. Αυτό είναι βελτίωση της ασφάλειας γιατί υπήρχαν σταθμάρχες, κλειδούχοι και δευτεροβάθμιο που σταμάτησε το 2019 στην Καρόλου.

Το 2020 χωρίστηκε η Καρόλου σε ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Hellinic Train. Και να κάνω και μια αποκάλυψη σε αυτό: Αυτό που λένε όλα τα παιδιά ότι βλέπουμε που έρχεται το delivery, αυτό στα τρένα υπήρχε και υπάρχει.

Ανά πάσα στιγμή μπορούσαμε να δούμε που είναι το τρένο, σε όλο το δίκτυο. Τηλεδιοίκηση δεν υπήρχε, αλλά υπάρχει gps σε κάθε τρένο, υπάρχει εφαρμογή της Vodafone, όταν λειτουργούσαν μαζί ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ επικοινωνούσαν οι μεν του ΟΣΕ με τους σταθμάρχες και οι δε με τους μηχανοδηγούς. Δεν έβλεπαν σε ποια γραμμή, αλλά χάραζαν. Τώρα ο ΟΣΕ, δεν το έβλεπε.

Τώρα ο ΟΣΕ στο δευτεροβάθμιο κέντρο επειδή δεν νοιάστηκε κανείς το 2020 που έφυγε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, να έχουν ένα τερματικό. Αναθεωρήσαν την σύμβαση με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για άλλα, και γλίτωσε 600 εκατ. η Hellinic, αλλά ένα τερματικό δε νοιάστηκε να πάει κανείς να δει ότι λείπει από την επιτήρηση. Στη Λάρισα που αναφέρθηκε ο κ. Γεραπετρίτης, υπήρχε το παλιό σύστημα τηλεδιοίκησης, αυτό ήταν τοπικό όμως.

Στη Λάρισα, υπήρχε και δεύτερο σύστημα τηλεδιοίκησης που υπέστη βλάβη το 2019 και κάηκε και δεν το έφτιαξε κανείς.

Γιατί δεν το έφτιαξε κανείς; 9,5 δισ. απευθείας αναθέσεις έκαναν. Έπρεπε να υπάρχει προσωπικό, να γίνονται συντηρήσεις», σύμφωνα με το skai.gr

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου και σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ανέλαβε ξεκάθαρα την ευθύνη που της αναλογεί για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπων. Ο κ. Σπίρτζης, επί 4,5 χρόνια υπουργός Μεταφορών των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε σήμερα για να τοποθετηθεί, δέκα ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα. Η τοποθέτησή του, η οποία συνιστά θλιβερό μνημείο κυνισμού, σύγχυσης και ψεμάτων, συνοψίζεται στο εξής: «Δεν φταίμε σε τίποτα εμείς». Είναι η κυνική γραμμή όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ευθύνες φέρουν οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, όχι αυτοί. Φαρισαϊκά ισχυρίζονται πως οι παθογένειες και οι νοοτροπίες που γέννησαν την τραγωδία των Τεμπών δεν τους αφορούν.

Ο κ. Σπίρτζης και η κυβέρνηση που υπηρέτησε δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα έργα υποδομής και εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων, ώστε να αναβαθμιστεί η ασφάλεια. Η υλοποίηση της περιβόητης συμβασης για το διάστημα 2017-2019 είχε σταματήσει ολοκληρωτικά. Πρέπει να έχει περίσσευμα θράσους για να ισχυρίζεται πως ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε «ρολόι» επί ΣΥΡΙΖΑ και τον διέλυσε η Κυβέρνηση της ΝΔ.

Την ώρα αυτή, η κομματική αντιπαράθεση είναι άχαρη και εντελώς αχρείαστη. Δεν είναι αυτό που απαιτεί η περίσταση και η κοινωνία. Ένα πράγμα όμως είναι η στάση ευθύνης και η αναζήτηση της αλήθειας και ένα άλλο τα ψέματα και ο φαρισαϊσμός. Για αυτό καλούμε τον κ. Σπίρτζη να παραστεί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, σε κατ/ αντιπαράσταση συζήτηση με τον υπουργό Επικράτειας, αρμόδιο για θέματα Μεταφορών, κ. Γεραπετρίτη, προκειμένου να αποτυπωθεί με έγγραφα και στοιχεία η πραγματική κατάσταση. Καμιά συγκάλυψη. Οι πολίτες απαιτούν ανάδειξη και ανάληψη ευθυνών κι όχι ψέματα και υπεκφυγές".

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: O Ερντογάν ανακοίνωσε επίσημα εκλογές στις 14 Μαΐου (βίντεο)

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία

Sky Express: Δωρεάν πτήσεις Αθήνα – Θεσσαλονίκη για φοιτητές