Τραγωδία στα Τέμπη: Συναυλία μαθητών στο Σύνταγμα (εικόνες)

Μαθητές από τα μουσικά – καλλιτεχνικά σχολεία πραγματοποίησαν σήμερα, Παρασκευή 10/03, συναυλία στο Σύνταγμα, καθώς οι μαθητές διαμαρτύρονται για τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.

Οι μαθητές κρέμασαν πανό και φωνάζουν συνθήματα, αφιερώνοντας τη σημερινή τους πορεία στα 57 θύματα που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των τρένων.

«Το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί».

«Όλων των νεκρών γίναμε η φωνή, στους δρόμους του αγώνα κερδίζει η ζωή.» είναι μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν από τους μαθητές.

