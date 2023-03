Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 20χρονης Φραντζέσκας (εικόνες)

Η Φραντζέσκα έχασε ακαριαία τη ζωή της καθώς επέβαινε στο πρώτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας.





Το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη τους Φραντζέσκα Μπέζα που σκοτώθηκε στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι της νεαρής σοπράνο.

Η 20χρονη επέβαινε στα πρώτα βαγόνια της αμαξοστοιχίας με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή της. Για την αναγνώριση της σορού της χρειάστηκε να δώσει δείγμα DNA η οικογένειά της.

Η σορός της μεταφέρθηκε στις 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Πανόραμα Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει στις 12.00 η εξοδιος ακολουθία.

«Είναι πολύ δύσκολες στιγμές για έναν κληρικό, να κηδευει τα παιδιά που ο ίδιος βάφτισε και μάλιστα σε μικρή ηλικία. Με το δυστύχημα των Τεμπών σοκαρίστηκαν όλοι. Δυστυχώς στην ενορία μας είχαμε τέσσερα άτομα (θύματα), τρία κορίτσια τα οποία είχα βαφτίσει εγώ και έναν παιδικό μου φίλο, μεγαλύτερο σε ηλικία», ανέφερε ο ιερέας Νεκτάριος.

Η Φραντζέσκα σπούδαζε στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

