Τραγωδία στα Τέμπη: Ορίστηκαν οι δύο εφέτες ανακριτές για το δυστύχημα

Η απόφαση της Ολομέλειας Εφετών ήταν ομόφωνη. Εισαγγελική έρευνα για την αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή του ΟΣΕ. Επιστολές Γεραπετρίτη σε Βουλή και αρχηγούς κομμάτων.



Οι εφέτες Σωτήρης Μπακαΐμης ως τακτικός ανακριτής και η Σοφία Λυμπεριάδου ως αναπληρώτρια ορίστηκαν από την Ολομέλεια Εφετών Λάρισας να συνεχίσουν τις ανακρίσεις για τα αίτια που οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η απόφαση της Ολομέλειας Εφετών ήταν ομόφωνη. Η σύγκληση της Ολομέλειας έγινε με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Σταμάτη Δασκαλόπουλου, ο οποίος εποπτεύει το σύνολο των ερευνών για το τραγικό δυστύχημα, λόγω της μείζονος σοβαρότητας της υπόθεσης που έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ.

Ο ορισμός δύο εφετών ανακριτών κρίθηκε αναγκαίος λόγω της πολυπλοκότητας της έρευνας, αλλά και επειδή η υπόθεση έχει πολλές παραμέτρους.

Παράλληλα, η τρίτη ανακρίτρια Λάρισας συνεχίζει το έργο της και αναμένεται και άλλα πρόσωπα να περάσουν το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Λάρισας. Υπενθυμίζεται ότι χθες κατηγορούμενοι κατέστησαν, μετά την απαγγελία των κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος σε βάρος τους, ο επιθεωρητής και οι δύο σταθμάρχες του Σταθμαρχείου Λάρισας.

Την ίδια ώρα, και ενώ ελέγχονται οι δύο σταθμάρχες που εγκατέλειψαν την βάρδια τους πριν τη λήξη της, προκύπτουν νέα ερωτήματα από την αποκάλυψη ότι έχουν αλλοιωθεί οι ώρες αποχώρησης των σταθμαρχών και διορθωθεί με μπλάνκο. Την αποκάλυψη έκανε ο 59χρονος προφυλακισμένος σταθμάρχης κατά την απολογία του.

Επιστολές Γεραπετρίτη σε Βουλή και αρχηγούς κομμάτων

Επιστολές προς τους αρχηγούς των κομμάτων και τη Βουλή απέστειλε ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα υποδομών και μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Με την επιστολή του προς τα κόμματα τίθεται στη διάθεσή τους προς ενημέρωση σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Αντίστοιχα, στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κύριο Γεώργιο Βλάχο, τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής προς ενημέρωση σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Οι μεταβατικοί Πρόεδροι - Διευθύνοντες Σύμβουλοι σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ

Νωρίτερα ανακοινώθηκαν οι μεταβατικοί Πρόεδροι - Διευθύνοντες Σύμβουλοι σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, μετά το «ξήλωμα» των διοικήσεων. Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΣΕ ΑΕ αναλαμβάνει ο κύριος Παναγιώτης Τερεζάκης, συγκοινωνιολόγος, σήμερα τεχνικός σύμβουλος διοίκησης του ΟΣΕ. Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ αναλαμβάνει ο κύριος Χρήστος Παληός, πολιτικός μηχανικός, σήμερα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ.

Οι ανωτέρω αναλαμβάνουν μεταβατικά τις θέσεις αυτές έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων διοικητών. Εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιευτεί δημόσια διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εισαγγελική έρευνα για την αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή του ΟΣΕ

Εν τω μεταξύ, εντολή για έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης όσον αφορά την αναρρωτική άδεια που χορηγήθηκε στον επιθεωρητή του ΟΣΕ έδωσε την Πέμπτη η εισαγγελία του Βόλου.

