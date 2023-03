Κοινωνία

Σαλαμίνα: Έπεσε με το αμάξι του στη θάλασσα και πνίγηκε

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας.

(εικόνα αρχείου)

Ανδρας ανασύρθηκε νεκρός, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη θαλάσσια περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας.

Οι λιμενικές Αρχές ερευνούν τις αιτίες του συμβάντος.

