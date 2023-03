Κόσμος

Ιταλία: Πάνω από 1000 μετανάστες κινδυνεύουν να βυθιστούν

Οι «απελπισμένοι της θάλασσας» επιβαίνουν σε τρία μεγάλα αλιευτικά, τα οποία βρίσκονται 100 ναυτικά μίλια νοτιονατολικά της Ροτσέλα Ιόνικα, στην Καλαβρία.

Πάνω από 1.000 μετανάστες και πρόσφυγες, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, βρίσκονται σε πλεούμενα, νότια της Καλαβρίας, τα οποία κινδυνεύουν να βυθιστούν.

Συνολικά, για την επιχείρηση διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί τρία ταχύπλοα, πέντε πλοία και ένα αεροσκάφος της Ιταλικής Ακτοφυλακής, μαζί με το πλοίο Σίριο, του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι «απελπισμένοι της θάλασσας» επιβαίνουν σε τρία μεγάλα αλιευτικά, τα οποία βρίσκονται 100 ναυτικά μίλια νοτιονατολικά της Ροτσέλα Ιόνικα, στην Καλαβρία.

Οι επιχειρήσεις έχουν επιταχυνθεί, λόγω της προβλεπόμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών. Οι ιταλικές αρχές ειδοποιήθηκαν από την Frontex, από σκάφη που ανήκουν σε ΜΚΟ αλλά και από το σύστημα σήμανσης συναγερμού Alarm phone.

