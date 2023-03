Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Κούγιας: Με το μπλάνκο κάποιοι θέλησαν να εξαφανίσουν στοιχεία για το δυστύχημα (βίντεο)

Ο Αλέξης Κούγιας εκπροσωπεί πολλές οικογένειες, που έχασαν τα δικά τους πρόσωπα, στην τραγωδία. Τι είπε για τις νέες αποκαλύψεις και για τον ορισμό εφετών ανακριτών.



Ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας, που εκπροσωπεί πολλές οικογένειες, που έχασαν τα δικά τους πρόσωπα, στην τραγωδία, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ακόμα δεν έχει στα χέρια του την δικογραφία, ενώ σχολίασε τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τις διορθώσεις των βαρδιών με μπλάνκο το μοιραίο βράδυ της τραγωδίας.

«Οι διορθώσεις των βαρδιών με μπλάνκο δείχνει πανικό», είπε ο κ. Κούγιας και σημείωσε ότι από αυτό, αν ισχύει, προκύπτουν κάποια «γιατί».

«Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι αυτοί που το έκαναν, το έκαναν για να εξαφανίσουν στοιχεία που τους ενέπλεκαν στο δυστύχημα», τόνισε ο κ. Κούγιας

Όπως είπε την ώρα που όλοι είναι σοκαρισμένοι τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος, «εκεί στον σταθμό, αν είναι αλήθεια ότι άλλαξαν την ώρα, κατά την οποία έπρεπε να είναι με τον σταθμάρχη δείχνει και άλλα πράγματα».

«Αδιανόητο λίγη ώρα μετά την τραγωδία κάποιοι να σκέφτονται πώς θα ξεγελάσουν την δικαιοσύνη», τόνισε.

Στην συνέχεια ο Αλέξης Κούγιας αναφέρθηκε και στον ορισμό δυο εφετών ανακριτών για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και δήλωσε την ανησυχία του για αυτή την εξέλιξη, ενώ είπε πώς είχε καταθέσει έγγραφο με το οποίο ζητούσε να μην προχωρήσει αυτή την επιλογή.

«Εύχομαι οι προθέσεις να είναι καλές και οι δυο εφέτες ανακριτές να είναι αρκετοί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κούγιας.

