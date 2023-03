Life

Αττικό Πάρκο: Κέντρο διάσωσης αγρίων ζώων από την Νότια Αφρική θέλει να φιλοξενήσει το τιγράκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία «Νέμεσις» επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία «Νέμεσις» για τα ζώα, το περιβάλλον και το κυνήγι, ενδιαφέρθηκε για το τιγράκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο πλησίον του Αττικού Πάρκου και επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ .

Όπως πληροφορήθηκε το νεαρό ζώο είναι πολύ εξαντλημένο και αφυδατωμένο λόγω κακής διατροφής, ζυγίζει μόνο 12 κιλά , δείχνει φιλικό αλλά μάλλον δεν αντιδρά λόγω της εξασθένησής του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, με εντολή του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Αμυρά, το ζώο θα υποβληθεί σε πλήρη κτηνιατρικό έλεγχο, ο οποίος θα περιλαμβάνει αιματολογικές εξετάσεις και μαγνητική τομογραφία. Μία πρώτη ακτινογραφία έδειξε να υπάρχει κτηνιατρικός ήλος, που σημαίνει, πως έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα η «Νέμεσις» ενημέρωσε με επιστολή το ΥΠΕΝ και τον υφυπουργό, πως δέχτηκε τηλεφώνημα από μεγάλο κέντρο διάσωσης αγρίων ζώων από την Νότια Αφρική , οι υπεύθυνοι του οποίου εξέφρασαν την επιθυμία να αναλάβουν όλα τα έξοδα του ζώου, προκειμένου να μεταφερθεί στο εν λόγω κέντρο, αφού πρώτα ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του.

Η «Νέμεσις» θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τη πορεία της υγείας του ζώου και θα πράξει ότι είναι δυνατόν, ώστε να μεταφερθεί στο κέντρο διάσωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο από τους δράστες

Πιερία: Τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτες (εικόνες)

Βρετανικό Μουσεία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Αξίζει τον κόπο να βρούμε μια λύση