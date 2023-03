Πολιτική

Τέμπη - Πλεύρης: Στο πλευρό των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στελέχη της Εθνικής Γραμμής 10306 ήδη έχουν επικοινωνήσει με 192 επιβαίνοντες.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης αναφορικά με την ψυχολογική υποστήριξη των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη προέβη στη ακόλουθη δήλωση :

«Το Υπουργείο Υγείας από την πρώτη στιγμή παρείχε ψυχολογική υποστήριξη στους τραυματίες και στις οικογένειές των θυμάτων στα Τέμπη. Συγκροτήθηκαν από την πρώτη ημέρα 9 κλιμάκια των ειδικών Ψυχικής Υγείας και παρείχαν υπηρεσίες στους πληγέντες στα νοσοκομεία της Λάρισας για όσο διάστημα χρειάστηκε και πλέον με απόφαση της υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη έχει συγκροτηθεί δίκτυο κλινικών και μονάδων Ψυχικής Υγείας σε όλη τη χώρα για την ψυχολογική υποστήριξη των τραυματιών, που παραμένουν στα νοσοκομεία, όσων έφυγαν, των οικογενειών που έχασαν συγγενείς τους, καθώς και των επιβαινόντων στην αμαξοστοιχία.

Τα στελέχη της Εθνικής Γραμμής 10306 ήδη έχουν επικοινωνήσει με 192 επιβαίνοντες, ενώ επικοινώνησαν και με 60 τραυματίες και 51 συγγενείς θυμάτων. Εξ αυτών, 8 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως ψυχολογικής υποστήριξης. Το Υπουργείο Υγείας θα είναι συνεχώς δίπλα στα θύματα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπακτος: Κακοκαιρία με χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σάρωσε την πόλη (εικόνες)

Indian Wells – Σάκκαρη: Πρόκριση με εντυπωσιακή ανατροπή

Βαρουφάκης: Έτσι έγινε η επίθεση εναντίον του στα Εξάρχεια