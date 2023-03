Κόσμος

Γερμανία: Ένοπλος κρατά ομήρους σε φαρμακείο στην Καρλσρούη (εικόνες)

Η αστυνομία έχει τεθεί σε συναγερμό και απέκλεισε την περιοχή. Οι δράστες ζητούν λύτρα.



Όμηροι κρατούνται μέσα σε φαρμακείο στην Καρλσρούη της Γερμανίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Suttgarter Zeitung.

Η αστυνομία έχει τεθεί σε συναγερμό και απέκλεισε την περιοχή, στο κέντρο της πόλης, αν και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες.

Πολλοί αστυνομικοί, φορώντας ειδικό εξοπλισμό, εισέβαλαν στο φαρμακείο, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο έναν αυτόπτη μάρτυρα.

Από την περιοχή ακούστηκαν πολλές εκρήξεις.

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία και η εισαγγελία ανακοίνωσαν ότι στο φαρμακείο κρατούνται «πολλοί» όμηροι, οι οποίοι δεν έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την SZ, έχουν ζητηθεί λύτρα ύψους τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Bitte den Bereich rund um die Ettlinger Str. weiterhin meiden.



Burgerinnen und Burger, die aufgrund der Absperrma?nahmen derzeit nicht nach Hause konnen, haben die Moglichkeit, in die Nebeniusschule in der Nebeniusstra?e 22 zu gehen.



Eure #Polizei #Karlsruhe#KA1003 — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) March 10, 2023

Η κατάσταση ομηρείας ξεκίνησε στις 16.30, τοπική ώρα.

Η Καρλσρούη, μια πόλη 300.000 κατοίκων σχετικά κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, είναι η έδρα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, του ανώτερου δικαστικού οργάνου της Γερμανίας.

