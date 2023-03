Κόσμος

Γερμανία: Ομηρεία σε φαρμακείο στην Καρλσρούη (εικόνες)

Η αστυνομία τέθηκε σε συναγερμό και απέκλεισε την περιοχή. Οι δράστες ζητούσαν λύτρα.

Με απελευθέρωση των ομήρων και τη σύλληψη του δράστη έληξε η ομηρεία που βρισκόταν σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες σε φαρμακείο στο κέντρο της Καρλσρούης.

Σύμφωνα με την Stuttgarter Nachrichten, οι όμηροι ήταν δύο, ενώ ο δράστης ζητούσε λύτρα ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να τους απελευθερώσει.

Στο σημείο επιχείρησαν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, ειδικοί διαπραγματευτές βρίσκονταν σε συνεχή επαφή με τον δράστη, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε επί τουλάχιστον πέντε ώρες. Το συγκεκριμένο φαρμακείο είχε γίνει στόχος και πριν από ενάμιση μήνα, όταν ένοπλος μασκοφόρος εισέβαλε προκειμένου να κλέψει ένα λίτρο μεθαδόνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια του αποψινού περιστατικού δεν κινδύνευσαν άνθρωποι εκτός του φαρμακείου. Στους χώρους πίσω από το κατάστημα ωστόσο είχαν βρει καταφύγιο περίπου έξι εργαζόμενοι, οι οποίοι φαίνεται ότι τελικά δεν έγιναν αντιληπτοί από τον δράστη.

Η Καρλσρούη, μια πόλη 300.000 κατοίκων σχετικά κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, είναι η έδρα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, του ανώτερου δικαστικού οργάνου της Γερμανίας.

