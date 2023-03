Οικονομία

Τρένα - Προαστιακός ακινητοποιημένα και το Σάββατο

Για ακόμα μια ημέρα τα τρένα και ο Προαστιακός δεν θα εκτελέσουν κανένα δρομολόγιο. Η ανακοίνωση της Hellenic Train.



Κανένα δρομολόγιο της Hellenic Train, συμπεριλαμβανομένων και των δρομολογίων του Προαστιακού της Αθήνας δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 11 Μαρτίου.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημερώνει ότι και το Σάββατο 11 Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο.

