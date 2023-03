Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας: Νίκη με ανατροπή για τους “πράσινους”

Το σερί των... ήττων στην Euroleague σταμάτησε στο ΟΑΚΑ. Οι "πράσινοι" πήραν την νίκη με ανατροπή κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Η... αιμορραγία των έξι διαδοχικών ηττών στη Euroleague σταμάτησε το βράδυ της Παρασκευής (10/3) για τον Παναθηναϊκό. Με τεράστια ανατροπή από το -16, οι ισοπεδωτικοί «πράσινοι» του δευτέρου ημιχρόνου επικράτησαν με 75-66 του Ερυθρού Αστέρα στο ΟΑΚΑ, για την 28η αγωνιστική, βελτιώνοντας το αρνητικό ρεκόρ τους σε 9-19. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 12-16, βλέποντας και αυτοί με τα... κιάλια την οκτάδα.

Μετά το απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο, διάστημα κατά το οποίο μέτρησε μόλις 1/14 τρίποντα, ο Παναθηναϊκός «ζεστάθηκε» από τα 6,75, η άμυνα «έδεσε» και με τον Γιώργο Παπαγιάννη κυρίαρχο της ρακέτας (17π., 7ρ., 2ασ., 1 μπλοκ) ήρθε μία σπουδαία ανατροπή από το -16 (29-45 στο 21΄), ακόμη κι αν το... βαρύ επιθετικό χαρτί των «πράσινων», Ντουέιν Μπέικον, ήταν εκτός 12άδας (χωρίς τραυματισμό) με από απόφαση του Χρήστου Σερέλη.

Εκτός του Έλληνα σέντερ, μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ντέρικ Γουίλιαμς με 13 πόντους, ενώ διψήφιος στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Χρήστου Σερέλη ήταν και ο Ματ Τόμας (11π.).

Τα δεκάλεπτα: 9-17, 29-42, 52-55, 75-66

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο εξάλεπτο και για τις δύο ομάδες, ο Ερυθρός Αστέρας εξαργύρωσε την ευστοχία του από τα 6,75, πατώντας γκάζι και ξεφεύγοντας με +10 (7-17), πριν διαμορφώσει το 9-17 της πρώτης περιόδου ο Γουόλτερς. Με μόλις 1/14 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, άλλωστε, ο Παναθηναϊκός δεν είχε δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής, μένοντας θεατής στο επιθετικό κρεσέντο του Νέντοβιτς, ο οποίος εξασφάλισε στο κλείσιμο του εικοσαλέπτου μία διαφορά 13 πόντων στην ομάδα του (29-42).

Πιστοί στα αμυντικά και επιθετικά καθήκοντά τους, οι Σέρβοι εκτόξευσαν τη διαφορά ακόμη και στο +16 στο 21΄ (29-45), πριν αρχίσει το «πράσινο» ξέσπασμα. Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει επιτέλους το μακρινό σουτ στα χέρια των Τόμας και Γουίλιαμς και την άμυνα να παίρνει μπροστά, το «τριφύλλι» απάντησε με επιμέρους σκορ 23-10, κλείνοντας την τρίτη περίοδο σε απόσταση αναπνοής (52-55).

Ένα γρήγορο σερί 7-0, έδωσε την απαραίτητη ψυχολογία στην ομάδα του Χρήστου Σερέλη, η οποία έγραψε στο 31΄ το 59-55 και δεν κοίταξε πίσω... Με τον Γκριγκόνις να βάζει τη σφραγίδα του από τα 6,75, τον Λι να δίνει ρυθμό σε άμυνα και επίθεση και τον Γουίλιαμς να κερδίζει ένα έξυπνο καλάθι και φάουλ ο Παναθηναϊκός έγραψε στο 35΄ το 67-58 και τα πάντα πήραν τον δρόμο τους...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Μόγκουλκοτς, Μπισάνγκ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Π. Καλαϊτζάκης, Γουόλτερς 9 (1), Λι 7, Παπαγιάννης 17, Μποχωρίδης, Γουίλιαμς 13 (2), Γ. Καλαϊτζάκης, Τόμας 11 (3), Πονίτκα 8, Γκριγκόνις 7 (1), Μαντζούκας 3.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 7, Λαζάρεβιτς 2, Καμπάσο, Μίτροβιτς 5, Μάρτιν, Ντόμπριτς 8 (2), Ιβάνοβιτς 6 (2), Νέντοβιτς 12 (2), Μάρκοβιτς 3 (1), Κούζμιτς 6, Πετρούσεβ 12 (1), Μπέντιλ 5 (1).

