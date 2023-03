Οικονομία

DBRS: “Στάσιμη” η αξιολόγηση της Ελλάδας

Η χώρα διατηρείται μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική. Η ανακοίνωση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης.



Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στo ΒΒ (high) με σταθερή τάση, ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.

Όπως αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωσή του, η σταθερή τάση αντανακλά την άποψή του ότι η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη στη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και της βιωσιμότητας του χρέους, παρά το πιο δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σημειώνει ότι το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε σχεδόν 6% το 2022 λόγω της ισχυρής ανάκαμψης του τουρισμού, της συνεχιζόμενης βελτίωσης στην αγορά εργασίας και των μέτρων στήριξης.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας και τα κρατικά μέτρα στήριξης θα συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομία φέτος, σημειώνει ο οίκος, αλλά οι προοπτικές για την ανάπτυξη υπόκεινται σε καθοδικούς κινδύνους που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής και σε πιο αδύναμη εξωτερική ζήτηση.

Τα μέτρα για την άμβλυνση του αντίκτυπου από το υψηλό ενεργειακό κόστος οδήγησαν σε πρωτογενές έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ το 2022 από 5% το 2021.

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να έχει μειωθεί κατά σχεδόν 25 ποσοστιαίες μονάδες το 2022, επωφελούμενο από τα καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα και την ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη.

Παρά τη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων στο δημοσιονομικό πεδίο και στο χρέος, η εφαρμογή ενός συνετού σχεδίου προσαρμογής θα είναι κρίσιμης σημασίας για να αντιμετωπίσει η Ελλάδα τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, οικοδομώντας παράλληλα ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, σημειώνει ο οίκος.

