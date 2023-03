Αθλητικά

Indian Wells – Τσιτσιπάς: Απογοητευτική εμφάνιση και πρόωρος αποκλεισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν φανερά εκτός ρυθμού και επηρεασμένος από το πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε πρόωρα τη συμμετοχή του στο Indian Wells, καθώς ηττήθηκε από τον Τζόρνταν Τόμπσον με 7-6(0), 4-6, 7-6(5) και αποκλείστηκε στο β' γύρο.

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε οριακά στο tie break του 3ου σετ, ο Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε εκτός ρυθμού, επηρεασμένος και από το πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο, αποχαιρετώντας το Masters της Καλιφόρνια πολύ γρήγορα.

Ο Τόμπσον, Νο.87 στην παγκόσμια κατάταξη, έφθασε στην πρώτη νίκη καριέρας απέναντι στον 24χρονο Έλληνα, έχοντας μεγαλύτερη ψυχραιμία στο tie break του 3ου σετ.

Πηγή: gazzeta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Ο Λι Τσιάνγκ είναι ο νέος Πρωθυπουργός

Indian Wells – Σάκκαρη: Πρόκριση με εντυπωσιακή ανατροπή

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο