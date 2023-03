Πολιτική

Βαρουφάκης: Έτσι έγινε η επίθεση εναντίον του στα Εξάρχεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Έρικ Έντμαν για την επίθεση και η Ματίνα Παγώνη για την κατάσταση της υγείας του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Έρικ Έντμαν, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα», αναφέρθηκε στην επίθεση που δέχθηκε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης, το βράδυ της Παρασκευής, σε εστιατόριο στα Εξάρχεια.

«Ο Γιάνης βρισκόταν μαζί με εκπροσώπους του Diem25, σε εστιατόριο όταν μια ομάδα 6-7 ατόμων μαυροντυμένων αντρών με full face κουκούλες μπήκαν στο εστιατόριο κι άρχισαν αν του επιτίθενται φραστικά με το πρόσχημα ότι δήθεν είχε υπογράψει μνημόνια. Ο Γιάνης βγήκε έξω για να μιλήσει μαζί τους και να διαπιστώσει τι ακριβώς ήθελαν, αλλά εκείνοι άρχισαν να τον χτυπούν ανελέητα και μάλιστα ο ένας από αυτούς βιντεοσκοπούσε την επίθεση», είπε ο Έντμαν.

«Πρόκειται για μια προβοκατόρικη και φασιστική επίθεση», δήλωσε ο κ. Έντμαν και πρόσθεσε ότι ο κ. Βαρουφάκης δεν είχε μαζί του αστυνομική ρου συνοδεία, όπως συνηθίζει άλλωστε.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, αφού καταδίκασε την επίθεση κατά του κ. Βαρουφάκη, είπε πως «οδηγήθηκε στον “Ευαγγελισμό”, παρότι το νοσοκομείο δεν είχε εφημερία και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες καθώς είχε πολλαπλά κατάγματα ρινικού οστού. Έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και παρότι του προτάθηκε να μείνει για προληπτική νοσηλεία, εκείνος αποφάσισε να αποχωρήσει».

Η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη μετά την επίθεση που δέχθηκε

Ευχαριστώ το συγκινητικό προσωπικό του Ευαγγελισμού. Ευχαριστώ & για τις ευχές (σχεδόν) όλων σας. Τώρα προέχει να μην αποπροσανατολιστεί κανείς: Θρηνούμε τους 57 των Τεμπών. Προστατεύουμε το αυθόρμητο κίνημα των νέων, την ελπίδα ότι η Ελλάδα θα αλλάξει. Ραντεβού στους δρόμους 1/2 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) March 11, 2023

Παρεμπιπτόντως: Δεν ήταν αναρχικοί, αριστεριστές, κομμουνιστές ή νέοι μέλη κανενός κινήματος. Μπράβοι της Νύχτας ήταν (και φαινόντουσαν) οι οποίοι επικαλέστηκαν άτσαλα το ψέμα ότι ψήφισα Μνημόνιο. Δεν θα αφήσουμε το παρακράτος και τον υπόκοσμο να μας διχάσει. Συνεχίζουμε! 2/2 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) March 11, 2023

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το περιστατικό:

Αναφορικά με την επίθεση που δέχθηκε ο Πρόεδρος της Κ.Ο. και Γραμματέας του ΜέΡΑ25, βραδινές ώρες σήμερα στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε άμεσα μαζί του, του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και διαβεβαίωσε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Επίσης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι, το επίμαχο χρονικό διάστημα ο Γραμματέας του ΜεΡΑ25 με δική του πρωτοβουλία δεν συνοδευόταν από την προσωπική του αστυνομική φρουρά.

Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας μετέβησαν άμεσα στο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταβεί ο Γραμματέας του ΜεΡΑ25 για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Ο Λι Τσιάνγκ είναι ο νέος Πρωθυπουργός

Indian Wells – Σάκκαρη: Πρόκριση με εντυπωσιακή ανατροπή

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο