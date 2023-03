Κόσμος

Περού: Ο κυκλώνας Γιάκου άφησε πίσω του νεκρούς (εικόνες)

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βορειοδυτικό Περού λόγω των πλημμυρών που οφείλονται στον κυκλώνα Γιάκου, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της χώρας.

"Μέχρι σήμερα (Παρασκευή) έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους", ανακοίνωσε ο οργανισμός με ανάρτησή του στο Twitter.

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές και την υπερχείλιση ποταμών άρχισαν αυτήν την εβδομάδα και αυξήθηκαν το τελευταίο 48ωρο, πλήττοντας αστικές και αγροτικές ζώνες σε παράκτιες περιοχές της Λα Λιμπερτάδ, Λαμπαγέκε, Πιούρα και Τουμπές (βόρεια), στα σύνορα με τον Ισημερινό.

Ο κυκλώνας Γιάκου, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων από τις ακτές του Περού "είναι ένα πολύ ασυνήθιστο φαινόμενο, το οποίο προκάλεσε έντονες βροχές στο βόρειο τμήμα" της χώρας, δήλωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Σέσαρ Σιέρα στον ραδιοσταθμό Exitosa.

Το είδος αυτό κυκλώνα "που διαφέρει από τους τροπικούς", σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία του Περού, συνδέεται με το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων του Ειρηνικού στα ανοιχτά της Νότιας Αμερικής.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, ο επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας Κάρλος Γιάνες διευκρίνισε ότι "μέχρι σήμερα και από την αρχή της εποχής των βροχών (πριν από λίγο περισσότερο από τρεις μήνες) έχουν χάσει τη ζωή τους (...) 58 άνθρωποι". Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε υπό ποιες συνθήκες έχασαν αυτοί τη ζωή τους ούτε πότε.





