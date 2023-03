Οικονομία

Ο οδικός χάρτης για την αποκατάσταση της λειτουργίας των σιδηροδρόμων

Οι άξονες για την επόμενη ημέρα της ασφαλούς επανεκκίνησης των σιδηροδρόμων.

Υπό όρους μέγιστης δυνατής ασφάλειας δρομολογείται η επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου, έως ότου ολοκληρωθεί το σύστημα τεχνολογικής αναβάθμισης του.

Στόχος της κυβέρνησης η επανεκκίνηση των τρένων να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, ενδεχομένως και έως τέλος Μαρτίου, έχοντας εξασφαλίσει όμως τις αναγκαίες προϋποθέσεις,- «δεν πρόκειται να ξεκινήσει κανένα τρένο αν δεν έχουμε τις πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας» όπως είπε χαρακτηριστικά και ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης,- κατόπιν συνεννοήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εργαζόμενους.

Βασική, ωστόσο, προϋπόθεση για να μπουν και πάλι τα τρένα στις ράγες αποτελεί η εύρεση κοινού τόπου κυβέρνησης και εργαζομένων, οι οποίοι ζητούν αυξημένες διασφαλίσεις. Η πρώτη συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας ήταν «εποικοδομητική» ωστόσο θα υπάρξει και νέα συνάντηση αρχές της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου να συμφωνηθούν όλες οι λεπτομέρειες για να ξαναβάλουν τα τρένα στις ράγες.

Οι άξονες για την επόμενη μέρα - 'Άμεσες πρωτοβουλίες

Στο σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η δρομολόγηση άμεσων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της προβληματικής κατάστασης στους σιδηροδρόμους, σε επίπεδο και μέσων τεχνολογίας αλλά και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Υποχρεωτικά δύο σταθμάρχες σε κάθε βάρδια σε όλους τους σταθμούς, με πιθανή μείωση του μεταφορικού έργου (μείωση δρομολογίων, μείωση συρμών ή σταθμών που θα σταματά το τρένο), καθώς μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλισθεί ικανός αριθμός σταθμαρχών παντού.

Σε λειτουργικό επίπεδο οι γραμμές στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος έχουν καθαριστεί ενώ έως και την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί στο σημείο ορισμένες εργασίες στην ηλεκτροδότηση. Πάντως, ακόμη δεν έχουν καθοριστεί το ποια δρομολόγια και ποια τμήματα του σιδηροδρόμου θα λειτουργήσουν άμεσα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, από την πλευρά των σιδηροδρομικών, πιθανόν στο τέλος της επόμενης εβδομάδας να ξεκινήσουν τα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας, καθώς λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, εφόσον βέβαια ελεγχθεί πλήρως η γραμμή, και ακολούθως η επανεκκίνηση των εμπορευματικών δρομολογίων.

Επιπλέον, θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός σε ό,τι αφορά τις δράσεις του ΟΣΕ και της Hellenic Train, στο πλαίσιο των σημερινών τεχνολογικών δυνατοτήτων τους.

Για την επόμενη ημέρα των σιδηροδρόμων οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν και στα δύο μεγάλα προβλήματα, των υποδομών και του προσωπικού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης της σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο, και κυρίως του έργου που αφορά την διαβόητη πλέον σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ. Στόχος είναι να λειτουργήσει η σηματοδότηση σε όλο το φάσμα του δικτύου και να υπάρξει καθολική λειτουργία τηλεδιοίκησης. Για την ταχεία ολοκλήρωση του έργου της τηλεδιοίκησης, υπήρξε και επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον διευθύνοντα σύμβουλο του γαλλικού ομίλου Alstom. Επίσης, ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό άμεση παροχή τεχνογνωσίας και βοήθειας από την ΕΕ για την πλήρη αναδιοργάνωση του σιδηροδρόμου (ασφάλεια των τρένων, βελτίωση των διαδικασιών αλλά και των συστημάτων).

Επιπλέον, το κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού για τα έργα αναβάθμισης του ελληνικού σιδηρόδρομου, αυξάνεται από 45 εκατ. ευρώ σε 75 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα περίπου 185 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το προσεχές διάστημα η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή αυστηρότερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά δολιοφθορές, κλοπές και καταστροφές που γίνονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό, που αποψιλώθηκε μέσα στην κρίση μέσω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων, δρομολογούνται άμεσα οι ήδη προγραμματισμένες προσλήψεις του τακτικού προσωπικού ενώ μελετάται και ένα πιο αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Οι προτάσεις των εργαζομένων για το restart στον σιδηρόδρομο

Στις προτάσεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων από τα Σωματεία σιδηροδρομικών με τον υπουργό Επικρατείας Γ.Γεραπετρίτη , σύμφωνα με τους εργαζόμενους, περιλαμβάνεται η υιοθέτηση μέτρων, όπως:

-Ψυχολογική υποστήριξη στους εργαζόμενους Έλξης και Κίνησης Αμαξοστοιχιών

-Σταδιακή επαναλειτουργία των αρτηριακών αμαξοστοιχιών και στελέχωση τους από το Προσωπικό Κίνησης και Ελέγχου Αμαξοστοιχιών με τρεις υπαλλήλους

-'Αμεση επαναλειτουργία των εμπορικών αμαξοστοιχιών στην Βόρεια Ελλάδα και στην συνέχεια της αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής, σταδιακή δρομολόγηση όλων των εμπορικών αμαξοστοιχιών

-Μειωμένη ταχύτητα σε μη τηλεδιοικούμενα τμήματα καθώς και στις σήραγγες

-Επικαιροποίηση του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας και πιστή εφαρμογή του

-Εκπαίδευση του προσωπικού Έλξης και Κίνησης σε όλο το τροχαίο υλικό

-'Αμεση κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Δικτύου Κυκλοφορίας

-Μείωση δρομολογίων των επιβατικών κατά 50% περίπου (αρτηριακά τρένα)

-Σταδιακή αύξηση όλων των δρομολογίων των προαστιακών συρμών

-Επαναλειτουργία του GSMR

-'Αμεση μονιμοποίηση των συναδέλφων με παροχή υπηρεσιών με αξιολόγηση

-Σαφής προσδιορισμός ως προς τα καθήκοντα του Προϊστάμενου Αμαξοστοιχίας

-Σωστή ροή ανταλλακτικών για αύξηση και αξιοπιστία του τροχαίου υλικού

