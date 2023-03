Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: Φυγόδικος ο 39χρονος που συνελήφθη για τοκογλυφία κι εκβιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία του 48χρονου θύματος και η επιχείρηση της Αστυνομίας. Ο 39χρονος Αλβανός είχε δυο πολύχρονες καταδίκες για ναρκωτικά.

Φυγόδικος ήταν ο 39χρονος άνδρας που εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές για περιστατικό εκβιασμού και τοκογλυφίας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost, ο 39χρονος – με καταγωγή από την Αλβανία – είχε καταδικαστεί δύο φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Στην μία περίπτωση δικάστηκε ερήμην με 5 χρόνια φυλάκισης ενώ στη δεύτερη περίπτωση καταδικάστηκε για 8 χρόνια φυλάκισης με την απόφαση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και τον ίδιο να έχει προχωρήσει σε έφεση.

Όλα συνέβησαν πριν μερικές ημέρες όταν ένας 48χρονος Ηρακλειώτης δεν άντεχε άλλο τον εκβιασμό που του έκανε ο 39χρονος και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.

Όπως αναφέρουν πηγές στο cretapost, ο 48χρονος ανέφερε τα όσα βίωνε το τελευταίο διάστημα. Όλα ξεκίνησαν όταν εξαιτίας ενός οικονομικού προβλήματος που είχε στράφηκε στον 39χρονο για να του ζητήσει χρήματα. Ο τοκογλύφος του δάνεισε ένα χρηματικό ποσό με πολύ υψηλό επιτόκιο δανεισμού με αποτέλεσμα ο 48χρονος να μην μπορεί να το αποπληρώσει.

Μάλιστα, ο δράστης τον «χρέωνε» 50 ευρώ επιπλέον για κάθε ημέρα που καθυστερούσε την αποπληρωμή του ποσού ενώ παράλληλα τον απειλούσε ότι θα τον δείρει και θα τον σκοτώσει αν δεν του δώσει τα χρήματα.

Οι αστυνομικοί αμέσως οργάνωσαν ένα σχέδιο για την σύλληψη του 39χρονου. Έδωσαν στον 48χρονο προσημειωμένα χαρτονομίσματα (800 ευρώ στο σύνολο) και κανονίστηκε ένα ραντεβού μεταξύ του θύματος και του δράστη για να γίνει η αποπληρωμή.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν την ώρα που διακριτικά παρακολουθούνταν από την αστυνομία. Μόλις ο 48χρονος του έδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα οι αστυνομικοί έκαναν την εμφάνισή τους και τον συνέλαβαν.

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μικροποσότητα κοκαΐνης, 2.515 ευρώ σε μετρητά, δύο κινητά τηλέφωνα και δύο συσκευασίες καρτών κινητής τηλεφωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Ο Λι Τσιάνγκ είναι ο νέος Πρωθυπουργός

Indian Wells – Σάκκαρη: Πρόκριση με εντυπωσιακή ανατροπή

Βαρουφάκης: Έτσι έγινε η επίθεση εναντίον του στα Εξάρχεια