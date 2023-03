Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα και αναβίωση ρυθμίσεων οφειλών

Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, υπό την αίρεση ότι ο φόρος που προκύπτει δεν θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που μεταξύ των άλλων θα προβλέπει την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με την μήνα και την κατάργηση του προστίμου των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, υπό την αίρεση ότι ο φόρος που προκύπτει δεν θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Παράλληλα, θα θεσμοθετούνται οι πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων οφειλών προς την Εφορία και τα Ταμεία, όπως επίσης η παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο.

Σε ό,τι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα για την άρση ακινησίας πριν το Πάσχα, που είναι στις 16 Απριλίου.

Αρχικός στόχος ήταν πάντως να ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου από την 1η του επόμενου μήνα, δηλαδή νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Ας δούμε αναλυτικά τι θα περιλαμβάνει το υπό κατάθεση νομοσχέδιο:

1. Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις: Καταργείται το πρόστιμο των 100 ευρώ, για την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Το μέτρο αυτό θα αφορά φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και αυτές είναι μηδενικές, πιστωτικές, αλλά και χρεωστικές υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος που θα βεβαιωθεί δεν θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Να σημειωθεί ότι για την περυσινή χρονιά, υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα πάνω από 100.000 δηλώσεις, ενώ όπως προβλέπεται στην νομοθεσία, η εκπρόθεσμη δήλωση θα συνοδεύεται από πρόστιμο ύψους 100, 200 ή 500 ευρώ. Επίσης επιβάλλεται και τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου, στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων.

2. Αναβίωση ρυθμίσεων για οφειλές σε Εφορία και Ταμεία: Αφορά τις ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων, ενώ παράλληλα θεσπίζεται ένα νέο σχήμα 36 - 72 δόσεων για τους φορολογούμενους οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους πριν την κρίση που προκάλεσαν οι υψηλές τιμές στην ενέργεια. Το νέο πλαίσιο εξόφλησης παλαιών και νέων οφειλών προς την Εφορία και τα Ταμεία θα ενεργοποιηθεί από τον Απρίλιο. Η νέα έκτακτη ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων αφορά όσους την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. Οι δόσεις είναι έντοκες. Για όσους επιλέξουν 36 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% ενώ για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 72 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,87%. Επίσης, όσοι είχαν την 1η Νοεμβρίου 2021 ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία έχασαν και βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, τότε οι νέες οφειλές δύνανται να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

3. Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Το μέτρο εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2023 και σε κάθε περίπτωση πριν από το Πάσχα . Το μέτρο που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες φορολογούμενους να προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας του οχήματός τους πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με το μήνα ανάλογα με το διάστημα που θέλουν να το κυκλοφορήσουν μέχρι το τέλος του έτους. Να σημειωθεί ότι το ελάχιστο χρονικό διάστημα άρσης της ακινησίας είναι ένας μήνας και το ποσό που καταβάλλεται είναι αναλογικά. Δηλαδή για έναν μήνα, το 1/12, για δύο μήνες τα 2/12 και ούτω το καθ' εξής. Η άρση ακινησίας γίνεται για μία φορά για κάθε έτος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη.

4. Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ: Νέα εξάμηνη παράταση του μέτρου μέχρι το τέλος του 2023 παίρνουν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για: μεταφορές προσώπων, καφέ, μη αλκοολούχα ποτά, εισιτήρια σε κινηματογράφους και θέατρα, γυμναστήρια, σχολές χορού και το τουριστικό πακέτο.

5. Επιστροφή ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο: Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο θα συνεχιστεί και το 2023.

