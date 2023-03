Κόσμος

Γεωργία: Η Ρωσία καταγγέλλει απόπειρα πραξικοπήματος

Η Μόσχα παρουσίασε χθες Παρασκευή σαν «απόπειρα» πραξικοπήματος, ενορχηστρωμένη από τη Δύση, τις μαζικές κινητοποιήσεις στη Γεωργία, οι οποίες ανάγκασαν την κυβέρνηση της χώρας να αποσύρει σχέδιο νόμου που συγκρινόταν από τους επικριτές του με την καταπιεστική νομοθεσία που εφαρμόζεται στη Ρωσία.

Η ρωσική προεδρία ανέφερε πως βλέπει πίσω από τις διαδηλώσεις στη χώρα «το χέρι» των ΗΠΑ, οι οποίες κατ’ αυτήν προσπαθούν να προκαλέσουν «αντιρωσικό αίσθημα».

Έπειτα από τρεις ημέρες κινητοποιήσεων με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, που αμαυρώθηκαν σε πολλές περιπτώσεις από βίαια επεισόδια, το γεωργιανό κοινοβούλιο εντέλει απέσυρε χθες Παρασκευή το αμφιλεγόμενο κείμενο, όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση μια ημέρα νωρίτερα. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης την απελευθέρωση των ανθρώπων που είχαν τεθεί υπό κράτηση την Τρίτη και την Τετάρτη.

Οι εξελίξεις αποτελούσαν συνέχεια της βαθιάς πολιτικής κρίσης των τελευταίων ετών στη Γεωργία, χώρα του Καυκάσου υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, όπου μέρος του πληθυσμού φοβάται αυταρχική παρέκκλιση κατ’ εικόνα της Ρωσίας.

Οι διαδηλωτές και η αντιπολίτευση συνέκριναν εξάλλου το αποσυρθέν σχέδιο νόμου με κείμενο που εφαρμόζεται στη Ρωσία για τους «πράκτορες του εξωτερικού» και χρησιμοποιείται για να φιμωθούν αντίπαλοι του Κρεμλίνου.

Το κείμενο όντως προέβλεπε να χαρακτηρίζονται «πράκτορες του εξωτερικού» μη κυβερνητικές οργανώσεις και μέσα ενημέρωσης που ξεπερνούσε το 20% των εσόδων τους, επί ποινή προστίμων.

Για τη Μόσχα, η κινητοποίηση αποτελούσε «πρόσχημα για να εξαπολυθεί απόπειρα αλλαγής καθεστώτος διά της βίας», είπε χθες ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο Σεργκέι Λαβρόφ. Συνέκρινε τις διαδηλώσεις με την επανάσταση του Μαϊντάν το 2014 στην Ουκρανία, που από τη ρωσική πλευρά χαρακτηρίζεται πραξικόπημα με υποκίνηση της Δύσης, που παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο αφότου εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια ο ρωσικός στρατός πριν από έναν χρόνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε προηγουμένως εξαπολύσει επίθεση εναντίον της Σαλώμης Ζουραμπισβίλι, της γεωργιανής προέδρου, πολιτικού φίλα προσκείμενης στην ΕΕ, οι εξουσίες της οποίας όμως είναι περιορισμένες, διότι χαρακτήρισε «νίκη» την απόσυρση του νομοσχεδίου, «όχι όμως στη Γεωργία, αλλά από την Αμερική».

«Πολύ ισχυρές πιέσεις»

Ο κ. Πεσκόφ μίλησε για «πολύ ορατό χέρι που επιδιώκει να προκαλέσει αντιρωσικό συναίσθημα», προφανώς αναφερόμενος στην Ουάσιγκτον.

«Για πάνω από δύο αιώνες» οι Ρώσοι «επιτίθενται» και «κατέχουν εδάφη κυρίαρχων χωρών», και «αυτό που είναι σημαντικό είναι είναι αυτό που θέλησε να πει ο γεωργιανός λαός όταν βγήκε στον δρόμο για ακόμα μια φορά», δήλωσε η κυρία Ζουραμπισβίλι χθες Παρασκευή από τη Νέα Υόρκη.

«Έχουμε ήδη ρωσικά στρατεύματα στη χώρα μας (...) αυτό δεν εμπόδισε να παραμείνει ανεξάρτητη και να συνεχίσει τον δρόμο της προς την Ευρώπη (...) τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει», συνέχισε, κρίνοντας πως «αυτός είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει» για να παραμείνει η Γεωργία «κυρίαρχη και ανεξάρτητη».

Χθες βράδυ ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, εξέφρασε την υποστήριξή του στη γεωργιανή ομόλογό του Ζουραμπισβίλι και τη διαβεβαίωσε πως η χώρα του «υποστηρίζει τη Γεωργία στην ευρωπαϊκή της πορεία».

«Αυτή η πορεία συμπεριλαμβάνει την ελευθερία του Τύπου και της κοινωνίας των πολιτών», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του οποίου Τζέικ Σάλιβαν συναντήθηκε χθες με τη γεωργιανή πρόεδρο Ζουραμπισβίλι, έκανε γνωστό πως η Ουάσιγκτον «χαιρετίζει» την απόφαση της κυβέρνησης στο Τμπιλίσι να αποσύρει το επίμαχο σχέδιο νόμου.

Ο αμερικανός αξιωματούχος κάλεσε εξάλλου τη Γεωργία να τηρήσει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από περίπου τριάντα χώρες στη Ρωσία μετά την εισβολή του στρατού της στην Ουκρανία και να «αποφύγει να χρησιμοποιηθεί για τη διαφυγή από τις κυρώσεις», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική προεδρία.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε από την πλευρά του τις «πολύ ισχυρές πιέσεις» στη Γεωργία και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει «κατευνασμός» των εντάσεων.

Η Γεωργία, πρώην σοβιετική δημοκρατία που υπέστη ήττα στον πόλεμο-αστραπή με τη Ρωσία το 2008, φιλοδοξεί επισήμως να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο NATO.

Ωστόσο η φυλάκιση του πρώην προέδρου Μιχαήλ Σαακασβίλι στα τέλη του 2021 και αμφιλεγόμενα μέτρα που προωθήθηκαν από ο κυβερνών κόμμα έχουν εγείρει αμφιβολίες για τις φιλοδοξίες της χώρας να ενταχθεί στη Δύση.

Ο κ. Σαακασβίλι εξήρε την «αντίσταση» των διαδηλωτών έναντι της «βάρβαρης βίας που ασκήθηκε εναντίον τους».

Καταφέρθηκε εμμέσως πλην σαφώς στον πρώην πρωθυπουργό Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, δισεκατομμυριούχο ιδρυτή του κυβερνώντος κόμματος, του Γεωργιανού Ονείρου, στον οποίο χρέωσε το επίμαχο νομοσχέδιο: «καμιά Ρωσία και κανένας βάρβαρος ολιγάρχης της δεν μπορεί να νικήσει» τους γεωργιανούς διαδηλωτές, ανέφερε.

Μετά την απόρριψη του κειμένου από το κοινοβούλιο στην ανάγνωση κατ’ άρθρο, περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε ατμόσφαιρα ηρεμίας έξω από το κτίριο, με μάλλον διακριτική παρουσία της αστυνομίας. «Ο γεωργιανός λαός επικράτησε και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για το ευρωπαϊκό του μέλλον», είπε 20χρονος φοιτητής, ανάμεσα σε άλλους διαδηλωτές με πλακάτ που ανέγραφαν «Είμαστε Ευρώπη».

