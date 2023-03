Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη – Σκέρτσος: Η Ελλάδα αυτή δεν μας εκφράζει, υποχρέωση μας να την αλλάξουμε

Τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας για την επίθεση στον Βαρουφάκη και το ενδεχόμενο ο Καραμανλής να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα», αναφέρθηκε στο επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό του Γιάνη Βαρουφάκη, χαρακτηρίζοντας το «απόλυτα καταδικαστέο» και υπογραμμίζοντας ότι «η πολιτική βία δεν έχει χώρο σε καμιά δημοκρατία».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, είπε ότι «Ευθύνες υπάρχουν, δεν θα δείξουμε με το δάχτυλο στα παρελθόν για να αποδώσουμε ευθύνες σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά θα αναλάβουμε εμείς την ευθύνη να αλλάξουμε τα πράγματα».

«Κάναμε προσπάθεια ανάταξης των ελληνικών σιδηροδρόμων, αλλά δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας», είπε ο κ. Σκέρτσος και αναφέρθηκε στο σύστημα τηλεδιοίκησης και τις ενέργειες που έγιναν για να ολοκληρωθεί από τη σημερινή Κυβέρνηση που το παρέλαβε με μόλις το 18% του έργου ολοκληρωμένο από την προηγούμενη, τονίζοντας ότι σε λίγους μήνες θα είναι απόλυτα έτοιμο.

«Η Ελλάδα αυτή δεν μας εκφράζει. Η ευθύνη μας είναι να την αλλάξουμε», υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Σκέρτσος και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα, δυστυχώς, είναι μια αφιλόξενη χώρα για τους νέους της, αυτό όμως αλλάζει σταδιακά».

Αναφερόμενος στην παραίτηση του κ. Καραμανλή, είπε ότι, «αν και αυτονόητη, δεν είναι συνηθισμένη στη χώρα μας η αυθημερόν παραίτηση και η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης», ενώ στο ενδεχόμενο να είναι και πάλι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές ο κ. Καραμανλής, είπε ότι «αν θέλει να κριθεί από τους πολίτες θα πρέπει να του δώσουμε το δικαίωμα να το κάνει.





