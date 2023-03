Life

“DRAGONS’ DEN”: Το 6ο επεισόδιο έκλεισε με συμφωνίες και επενδύσεις 150000 ευρώ (βίντεο)

Το 6ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE», την Παρασκευή 10 Μαρτίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 150.000€ από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν. Στο επιτυχημένο show επιχειρηματικότητας μέχρι στιγμής έχουν γίνει συμφωνίες και επενδύσεις 790.000€!

Φιλόδοξοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, όραμα και στόχους ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι του 6ου επεισοδίου του «DRAGONS’ DEN GREECE».

Ο Παναγιώτης Μαντάς, η Ελένη Μαντά και η Μαρία Μαντά είναι τα 3 αδέρφια που εντυπωσίασαν τους DRAGONS με την καινοτόμα εφεύρεση εντοπισμού κατοικίδιων και έκαναν συμφωνία ύψους 100.000€ με τη Μαρία Χατζηστεφανή και τον Λέοντα Γιοχάη για το 30% της επιχείρησής τους και μείωση του ποσοστού στο 20% μετά την απόσβεση της επένδυσης.

Οι επιχειρηματίες Αλέξης Αλεξάνδρου και Θέμης Καρνάκης, παρουσίασαν στους DRAGONS τα καλλυντικά προϊόντα τους με βάση το έλαιο CBD και έκαναν συμφωνία 50.000€ με τον Χάρη Βαφειά και τον Λέοντα Γιοχάη δίνοντας το 50% της εταιρείας τους.

Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους στους DRAGONS αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, είδαν τα όνειρά τους για επένδυση να αναβάλλονται καθώς πρέπει να πείσουν τους επενδυτές ότι εκτός από πάθος έχουν και επιχειρηματικό σχέδιο.

Οι 5 Έλληνες επενδυτές θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες στο επόμενο επεισόδιο, την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 21:30, με το καινοτόμο τηλεοπτικό project που δίνει ευκαιρίες, συνεισφέρει στο brain gain και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα να αποδεικνύει ότι στο «DRAGONS’ DEN GREECE» όλα μπορούν να συμβούν, όπως και στην πραγματική ζωή και τις επιχειρήσεις.

Δείτε τα δύο cases του 6ου επεισοδίου που έκαναν συμφωνία με τους DRAGONS:





Δείτε ολόκληρο το 6ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» εδώ:

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο έρχεται κάθε Παρασκευή στις 21:30 στον ΑΝΤ1, με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ!

