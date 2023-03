Κόσμος

Αφγανιστάν: Έκρηξη στην επαρχία Μπαλχ

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν σήμερα από έκρηξη στην πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ στο βόρειο Αφγανιστάν, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του κυβερνήτη της επαρχίας από έκρηξη για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

"Έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα της Μπαλχ", δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Μπαλχ Μοχάμαντ Ασίφ Ουαζίρι, ο οποίος επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, σημειώνοντας ότι οι τρεις από τους πέντε τραυματίες είναι παιδιά.

Ο Μοχάμαντ Φάρντιν Ναουρόζι, δημοσιογράφος στην Μπαλχ, δήλωσε στο Reuters ότι ο ίδιος κι άλλοι δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν από την έκρηξη, αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά.

Οι αρχές των Ταλιμπάν διεξάγουν ήδη έρευνα για την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο του κυβερνήτη της επαρχίας Μαουλάουι Μοχάμαντ Ντάγουντ Μουζάμιλ και άλλων δύο ανθρώπων στο γραφείο του την Πέμπτη.

Ο κυβερνήτης της νότιας επαρχίας Κανταχάρ θα ασκήσει προσωρινά καθήκοντα κυβερνήτη στην Μπαλχ, δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπός του Χάτζι Ζαΐντ στο Reuters, έως ότου ο Ανώτατος Πνευματικός Ηγέτης Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα επιλέξει νέο κυβερνήτη για την βόρεια αυτή επαρχία του Αφγανιστάν, η οποία αποτελεί σημαντικό κόμβο για το εμπόριο με την κεντρική Ασία.

