Τραγωδία στα Tέμπη: Αποσωληνώθηκε 22χρονος τραυματίας

Πόσοι τραυματίες παραμένουν σε ΜΕΘ και πόσοι σε απλή νοσηλεία, από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πέντε είναι οι τραυματίες που παραμένουν σε ΜΕΘ και εννιά ασθενείς βρίσκονται σε απλή νοσηλεία, όλοι στο νοσοκομείο της Λάρισας, μετά το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Χθες (10.03.2023) μάλιστα δύο άτομα βγήκαν από τις ΜΕΘ και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Οι γιατροί φαινεται πως είναι αισιοδοξοι και ευελπιστούν πως τα δύο παιδιά θα πάρουν εξητήριο την επομενη εβδομαδα.

Μια ακόμα θετική εξέλιξη είναι πως αποσωληνώθημκε σήμερα ο 22χρονος νεαρός που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και θα εξέλθει από την ΜΕΘ.

Ωστόσο, τα υπόλοιπα 4 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης με όλους να ελπίζουν για μια θετική εξέλιξη.

