Κοινωνία

Πέθανε ο Ντίνος Ροδόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Ντίνος Ροδόπουλος. Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.



Πέθανε, σε ηλικία 66 ετών, ο δημοσιογράφος Ντίνος Ροδόπουλος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη, 14 Μαρτίου, στις 12 μ. στο Νεκροταφείο Καισαριανής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Ντίνος Ροδόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο Ερρίκος Ντυνάν.

Ήταν γιος του δημοσιογράφου Βασίλη Ροδόπουλου. Εργάστηκε για πρώτη φορά στον Ελεύθερο Τύπο, στη συνέχεια ως κοινοβουλευτικός συντάκτης στην εφημερίδα Απογευματινή και μετά στην ΕΡΤ, ενώ τα τελευταία χρόνια διετέλεσε Διευθυντής των περιφερειακών σταθμών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είχε συνταξιοδοτηθεί πριν από τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

“Έφυγε ” ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ροδόπουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι “έφυγε” από κοντά μας ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ροδόπουλος. Η κηδεία του Ντίνου Ροδόπουλου θα γίνει την Τρίτη, 14 Μαρτίου στις 12 μ. από το Νεκροταφείο Καισαριανής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο από τους δράστες

Πιερία: Τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτες (εικόνες)

Ναύπακτος: Κακοκαιρία με χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σάρωσε την πόλη (εικόνες)