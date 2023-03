Οικονομία

Σταϊκούρας: Θετικές προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα επενδυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται προς κάθε κατεύθυνση.

Ιδιαίτερες αναφορές σε 6 κεντρικούς τομείς δράσης για τη Φθιώτιδα και την ευρύτερη περιοχή έκανε από τη Λαμία ο υπουργός Οικονομίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας αναλύοντας τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, τους οδικούς άξονες, τις υποδομές, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τα υπόλοιπα έργα περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο κ. Σταϊκούρας προσδιόρισε με σαφήνεια το τοπίο και τη θέση της χώρας μας, απέναντι στα ευρωπαϊκά δεδομένα και υπογράμμισε τους βασικούς άξονες της πολιτικής, απαριθμώντας πλήθος από διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι «τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν τις θετικές προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας η οποία αντιμετωπίζει από βελτιωμένη θέση τις νέες μεγάλες προκλήσεις της εποχής» όπως είπε.

Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για «αύξηση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων» όπως είπε «έχει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των εισοδηματικών και κοινωνικών ανισοτήτων».

Ο υπουργός των Οικονομικών αναγνώρισε ότι εντοπίζονται στη χώρα μας «χρόνιες υστερήσεις με ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές ανισότητες» οι οποίες όπως χαρακτηριστικά είπε «έγιναν περισσότερο έντονες με την εμφάνιση της υγειονομικής πανδημίας».

Ο ίδιος κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα επενδυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται προς κάθε κατεύθυνση, είτε αυτά αφορούν το ΕΣΠΑ είτε το Ταμείο Ανάκαμψης, μαζί με τα σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια, που προσδιόρισε ότι «το επόμενο διάστημα θα υπάρξει επιτάχυνση των επενδύσεων ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα εμβληματικά έργα» που όπως χαρακτηριστικά τόνισε «θα αποτελέσουν τους καταλύτες για την μεταμόρφωση της χώρας και ειδικότερα των περιφερειών».

Τόνισε ως καθοριστική τη σημασία της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών πόρων, αλλά και «των εργαλείων πολιτικής και με τη στενή συνεργασία των φορέων της οικονομίας και της αυτοδιοίκησης» σημειώνοντας πως «το ίδιο το παραγωγικό μοντέλο αλλάζει το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνεται και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και καταπολεμά τη λεγόμενη αναπτυξιακή παγίδα».

