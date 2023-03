Πολιτική

Τέμπη - ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητο ο Καραμανλής να είναι εκ νέου υποψήφιος σαν να μην τρέχει τίποτα

Επίθεση στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επίθεση στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορώντας τον ότι «κρύβεται».

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Βρισκόμαστε στην 11η μέρα της τραγωδίας στα Τέμπη και ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Καραμανλής, που επί 4 χρόνια είχε την ευθύνη των σιδηροδρόμων και που 10 μέρες πριν το δυστύχημα έλεγε με θράσος στον ΣΥΡΙΖΑ πως “είναι ντροπή να θέτει θέματα ασφαλείας”, αγνοείται. Την πρώτη μέρα έκλαψε υποκριτικά, παραιτήθηκε - όχι από ευθιξία αλλά για να μην δώσει απαντήσεις, και τώρα ετοιμάζεται για προεκλογική εκστρατεία, αφού ο κ. Μητσοτάκης θα τον έχει εκ νέου υποψήφιο σαν να μην τρέχει τίποτα».

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του επιτίθεται στους υφυπουργούς ενώ απευθύνεται και στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας: «Αντίστοιχα και οι αρμόδιοι υφυπουργοί κ. Παπαδόπουλος και Καραγιάννης, παραμένουν στη θέση τους σαν να μη συμβαίνει τίποτα και κρύβονται από τα ΜΜΕ. Για πόσο θα κρύβει ο κ. Μητσοτάκης τους υπουργούς που για 4 χρόνια είχαν την αντικειμενική πολιτική ευθύνη για τους σιδηρόδρομους και εν τέλει την τραγωδία; Ο υπουργός των Τεμπών κ. Καραμανλής, θα αναζητήσει τη ψήφο των πολιτών κρυπτόμενος; Ο ελάχιστος σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους απαιτεί να δώσουν άμεσα δημοσίως απαντήσεις για την απαξίωση του ΟΣΕ, τις έγκαιρες προειδοποιήσεις των εργαζομένων που αγνόησαν και τις δικλείδες ασφαλείας που καταργήθηκαν επί των ημερών τους.

Όχι άλλη υποκρισία. Όχι άλλη συγκάλυψη».

