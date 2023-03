Οικονομία

Χανιά: Σπείρα εξαπατούσε πολίτες που ήθελαν να αγοράσουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Πόσοι πολίτες εξαπτήθηκαν συνολικά και ποια τακτική ακολουθούσε η σπείρα.

Δύο Χανιώτες συνελήφθησαν την Παρασκευή από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Κισάμου , οι οποίοι σύμφωνα με τη σχματισθήσα δικογραφία εξαπατούσαν πολίτες οι οποίοι ήθελαν να αγοράσουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Συνολικά εξαπατήθηκαν 6 πολίτες οι οποίοι έπεσαν στην «δαγκάνα» των δύο συλληφθέντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, οι δύο άνδρες ηλικίας 62 και 46 ετών, με το πρόσχημα της εισαγωγής και εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων από το εξωτερικό, εντόπιζαν υποψήφιους αγοραστές και λάμβαναν χρηματικά ποσά ως προκαταβολή χωρίς ωστόσο να τους παραδίδουν τα οχήματα.

Μάλιστα προκειμένου να πείσουν τους αγοραστές τους παρουσίαζαν διάφορα παραστατικά έγγραφα των οχημάτων (άδεια κυκλοφορίες κ.α) και δικαστικές αποφάσεις άρσης κατάσχεσης οχημάτων με πινακίδες κυκλοφορίας αλλοδαπής ενώ για την καθυστέρηση παραλαβής των οχημάτων προφασίζονταν διάφορες αντικειμενικές δυσκολίες.

Μετά τις καταγγελίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε οργανωμένη επιχείρηση, όπου συνέλαβαν επ αυτοφώρω τον 62χρονο Χανιώτη την ώρα που έπαιρνε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 500 ευρώ από παθόντα για την κάλυψη μεταφορικών εξόδων οχήματος που βρισκόταν δήθεν στο Τελωνείο Ηρακλείου.

Στη συνέχεια εντοπίσθηκε και ο έτερος ημεδαπός και σε έρευνα που έγινε στην κοινή τους οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και έγγραφα σχετιζόμενα με την υπόθεση.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση οι δράστες με τη χρήση πλαστών εγγράφων κατά το χρονικό διάστημα από 15.02.2023 έως και 10.03.2023 είχαν προβεί στην εξαπάτηση έξι Χανιωτών αποσπώντας από αυτούς συνολικά 10.240 ευρώ .

Επίσης σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης 25ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Η προανάκριση διενεργείται από Αστυνομικό Τμήμα Κισαμου.

