Κόσμος

Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Μεράπι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πιο πρόσφατη βίαιη έκρηξη του Μεράπι σημειώθηκε το 2010, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 350 ανθρώπους.

(εικόνα αρχείου)

Το ηφαίστειο Μεράπι στην Ινδονησία εξερράγη σήμερα, εκτοξεύοντας σε ύψος 7 χιλιομέτρων ηφαιστειακή τέφρα, ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

Η έκρηξη του ηφαιστείου που βρίσκεται στην Ειδική Περιοχή της Γιογκιακάρτα σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος) και παρατηρήθηκε εκροή λάβας 1,5 χιλιομέτρου, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι κάτοικοι κοντινής κοινότητας έλαβαν προειδοποίηση να σταματήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στις επικίνδυνες ζώνες, δηλαδή σε ακτίνα τριών ως επτά χιλιομέτρων από τον κρατήρα του ηφαιστείου, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ινδονησιακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Το ηφαίστειο Μεράπι ύψους 2.963 μέτρων είναι ένα από τα πιο ενεργά της Ινδονησίας και βρισκόταν ήδη στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα συναγερμού της χώρας.

Ο Γιουλιάντο, αξιωματούχος τοπικού σταθμού παρακολούθησης, δήλωσε ότι οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει στην απομάκρυνση κατοίκων.

Gunung Merapi meletus di pulau Jawa di Indonesia.



Otoritas negara telah memperkenalkan tingkat bahaya ketiga.



Pertama di Telegram

(https://t.co/PNcPD4oV0q) pic.twitter.com/X4kXHeAUPP — Ir. Benny Dwika Leonanda (@bdleonanda) March 11, 2023

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αν υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης και η απόσταση ασφαλείας ξεπεράσει τα 7 χιλιόμετρα «είναι πιθανόν να δοθεί στους κατοίκους η σύσταση να εκκενώσουν την περιοχή».

Η Ινδονησία, η οποία βρίσκεται στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, έχει περισσότερα ηφαίστεια από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Η πιο πρόσφατη βίαιη έκρηξη του Μεράπι σημειώθηκε το 2010, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 350 ανθρώπους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο από τους δράστες

Πιερία: Τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτες (εικόνες)

Βρετανικό Μουσεία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Αξίζει τον κόπο να βρούμε μια λύση