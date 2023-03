Τραγωδία στα Τέμπη: Οι καταθέσεις που “καίνε” τους δυο σταθμάρχες στην Λάρισα

Κοινωνία

Ο κεντρικός σταθμάρχης στον Παλαιοφάρσαλο με την κατάθεση του "φωτίζει" άγνωστες πτυχές από το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Τι υποστήριξε ο επιθεωρητής του ΟΣΕ.



Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Είναι ο πρώτος άνθρωπος που έσπευσε στο σταθμαρχείο της Λάρισας αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κεντρικός σταθμάρχης στον Παλαιοφάρσαλο με την κατάθεση του στην ανακρίτρια έχει φωτίσει άγνωστες πτυχές από το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Τα όσα είπε στη δικαστική λειτουργό φανερώνουν τα όσα αδιανόητα συνέβησαν στον σταθμό της Λάρισας.

«Ο Β. Σ. είναι άπειρος και υπάρχει μία δυσκολία στη συνεργασία όταν υπάρχουν ανωμαλίες στην κυκλοφορία. Αφού μίλησα με τον Β. Σ., μετά από λίγο κάλεσα τον Π. στο κινητό του περί ώρα 22.45 και τον ρώτησα που βρίσκεται και μου απάντησε ότι είχε φύγει. Και τον ρώτησα γιατί έφυγε και μου απάντησε “πόσο να καθίσω; Αυτόν θα φυλάω;» κατέθεσε ο σταθμάρχης στον Παλαιοφάρσαλο.

Ο έμπειρος σταθμάρχης απάντησε και στο καίριο ερώτημα, τι συμβαίνει σε περίπτωση που μια αμαξοστοιχία καθυστερήσει. «Εφόσον έρθει ο αντικαταστάτης του μπορεί να φύγει. Συνήθως όταν υπάρχει φόρτος εργασίας όμως, δεν φεύγει κανένας. Όταν αποχώρησε ο Π., στον σταθμό της Λάρισας θα ερχόταν η αμαξοστοιχία 62 και η αμαξοστοιχία 2597 προαστιακού και μετά από αυτές τις αμαξοστοιχίες θα αναχωρούσε αμαξοστοιχία για Βόλο», ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος πλέον επιθεωρητής του σταθμού Λάρισας, κατέθεσε αυτοβούλως στις Αρχές, πριν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του πως στις 23:41 ενημερώθηκε από ρυθμιστή κυκλοφορίας Αθηνών ότι οι μηχανοδηγοί των δύο αμαξοστοιχιών δεν απαντούσαν στις αλλεπάλληλες κλήσεις.

Τρία λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο κάλεσε τον σταθμάρχη της Λάρισας, ζητώντας να ενημερωθεί. «Με εμφανή σύγχυση και πανικόβλητος μου είπε. Δεν μπορώ να προσδιορίσω από ποια γραμμή έχω διώξει την επιβατική αμαξοστοιχία», κατέθεσε ο επιθεωρητή.

Στην κατάθεση του ο επιθεωρητής του ΟΣΕ εκτιμά ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί το δυστύχημα. «Αξίζει να σημειώσω ότι αν ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 62, κατά την ώρα αναχώρησης από τον Σταθμό Λάρισας έκανε εκφώνηση μέσω ραδιοτηλεφώνου ότι κινούνταν μεταξύ σταθμών Λάρισας και Νέων Πόρων σε μονή γραμμή καθόδου αντίθετα, όπως και όφειλε να εκφωνήσει, ίσως να μπορούσε να αποφευχθεί το ατύχημα», αναφέρε στην κατάθεση του ο επιθεωρητής του ΟΣΕ.

Στα χέρια τους οι αρχές έχουν το καταγραφικό του πίνακα, που θα δείξει ακριβώς τον χρόνο που γύρισαν τα μοιραία κλειδιά, καθώς και το καταγραφικό που έχει όλες τις συνομιλίες μέσω vhf και ασύρματου προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρξε συνομιλία μεταξύ σταθμάρχη και μηχανοδηγου.

Η ανακρίτρια είχε ζητήσει και πλέον περιλαμβάνονται στη δικογραφία και οι ιατρικοί φάκελοι όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

Αναμένονται νέες ποινικές διώξεις

Την ίδια ώρα, η ανακρίτρια που χειρίστηκε από την πρώτη στιγμή την υπόθεση έριξε μεγάλο βάρος με τις ερωτήσεις στους μάρτυρες για το ωράριο των σταθμαρχων.

Αν δηλαδή ήταν τυχαίο γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι πλέον σταθμάρχες έφυγαν νωρίτερα ή ήταν κάτι που συνέβαινε συχνά. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 είναι ότι όχι μόνο δεν ήταν τυχαίο αλλά ήταν πρακτική και μια ώρα υπερωρία ήταν εικονική.

Τώρα στο "κάδρο" των υπευθύνων θεωρείται βέβαιο ότι θα μπουν και άλλα πρόσωπα. Τις επόμενες μέρες αναμένονται νέες ποινικές διώξεις κατά προσώπων που με λάθη από πράξεις ή παραλείψεις οδήγησαν στο δυστύχημα, πληροφορίες του ΑΝΤ1 κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρία.









