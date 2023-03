Αθλητικά

Απόλλων Πάτρας - Ιωνικός: “Περίπατος” για τους Αχαιούς

Βήμα παραμονής στη Basket League έκανε ο Απόλλων Πατρών, που επιβλήθηκε εντός έδρας του Ιωνικού.



Αποφασιστικό βήμα παραμονής στη Basket League έκανε ο Απόλλων Πατρών, που επιβλήθηκε εντός έδρας του Ιωνικού με 93-66, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής. Το αχαϊκό συγκρότημα «έσπασε το ρόδι» μετά από εννέα διαδοχικές ήττες και έπιασε τον σημερινό του αντίπαλο στους 22 βαθμούς, αποκτώντας παράλληλα το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας, αφού υπερκάλυψε τη διαφορά της ήττας του (79-75) στον α΄ γύρο. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Βερτζ, ο οποίος πλησίασε το τριπλ-νταμπλ με 23 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ από τη νικαιώτικη ομάδα διασώθηκε ο Μαυροκεφαλίδης (20π., 9ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 35-31, 66-47, 93-66

Οι γηπεδούχοι πήραν από το ξεκίνημα το προβάδισμα και, με μπροστάρη τον Ντέιβις, προηγήθηκαν 15-8 στο 7ο λεπτό. Αφότου ο Ιωνικός μείωσε σε 15-13, τη... σκυτάλη πήραν οι Ζώης Καράμπελας και Αλόνζο Βερτζ, οι οποίοι οδήγησαν τους «μελανόλευκους» στο +11 (27-16) στο 14΄, όμως η «αφύπνιση» του Μαυροκεφαλίδη επέτρεψε στην ομάδα της Νίκαιας να πλησιάσει εκ νέου, κλείνοντας το ημίχρονο στο -4 (35-31).

Το τρίτο δεκάλεπτο άρχισε με τον Απόλλωνα να σημειώνει δέκα αναπάντητους πόντους και να ξεφεύγει με 45-31. Μόνο που αυτή τη φορά, αντίδραση από τον Ιωνικό δεν υπήρξε. Με τους Γκρίφιν και Μακ να μπαίνουν στην... εξίσωση, οι γηπεδούχοι «εκτόξευσαν» γρήγορα τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (59-37 στο 27΄) και ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν ως το τέλος.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Πιτσίλκας, Κάρδαρης

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 14 (3), Βερτζ 23 (2τρ., 8ρ., 10ασ.), Ντέιβις 13 (1), Μπόγρης 2 (7ρ.), Μακ 20 (4), Βησσαρίου, Σιλά 8, Φιλιππάκος 2, Καράμπελας 7 (1), Καλχούν, Κογιώνης, Μαστρογιαννόπουλος 4

ΙΩΝΙΚΟΣ (Αγγελος Τσίκληρας): Νούνιες Καστίγιο 9 (10ρ.), Αρσενόπουλος 4, Μαυροκεφαλίδης 20 (2τρ., 9ρ.), Μάντζαρης 3 (1τρ., 10ασ.), Χόκινς12 (1τρ., 7ρ.), Μπέμπης, Σίμονς 7, Χένρι 5 (1), Πετανίδης, Κορκοντζέλος 1, Λέισι 5 (1)

