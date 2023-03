Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη: Σε καταστολή στη ΜΕΘ φοιτήτρια του ΑΠΘ - Νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα

Η φοιτήτρια βρίσκεται διασωληνωμένη στο «Παπανικολάου».



Για την πορεία της υγείας της Ανυσίας Λιούρη η οποία βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, μίλησε η καθηγήτριά της Ματούλα Σκαλτσά στο Mega.

«Έχει πολύ μακρύ δρόμο μπροστά της, έκανε την πρώτη εγχείρηση. Έχει πολλαπλά εγκαύματα» είπε η καθηγήτριά της προσθέτοντας πως η φοιτήτρια του ΑΠΘ βρισκόταν στο δεύτερο βαγόνι και πετάχτηκε έξω».

Όπως περιέγραψε η κα Σκαλτσά: «Έχει και πολλαπλά κατάγματα στην σπονδυλική στήλη, αλλά δεν έχει πειραχτεί ο νωτιαίος μυελός της. Είναι ακόμα και καταστολή. Αλλά έχει ακόμη δρόμο μπροστά της, έχει πολύ δρόμο. Είναι στο Παπανικολάου, την έχουν φέρει στην Μονάδα Εγκαυμάτων, επειδή έχει εγκαύματα τρίτου βαθμού».

Αναφερόμενη στη νεαρή κοπέλα είπε πως «ήταν στο μεταπτυχιακό της Μουσειολογίας, ήταν ο τελευταίος πρόσφατος κύκλος. Νεαρό παιδί ήταν. Ήταν πάρα πολύ καλή φοιτήτρια, εξαιρετική φοιτήτρια. Προσεκτική, σκεπτόμενη, σοβαρή, πραγματικά, πάρα πολύ καλό παιδί». Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες η οικογένεια της φοιτήτριας απηύθυνε έκκληση για αιμοδοσία επειδή η κοπέλα υποβλήθηκε σε μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις. Μάλιστα το επόμενο διάστημα θα υποβληθεί και σε άλλες προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Σχετικά με την έκκληση της οικογένειας η κυρία Σκαλτσά υπογράμμισε πως «ευτυχώς, δώσανε πολλοί και από το γραφείο και από το μεταπτυχιακό και πολύς κόσμος γενικώς έδωσε αίμα. Οπότε δεν είχαν ανάγκη μετά για αίμα».

«Επειδή έχουμε, ξέρετε, στο μεταπτυχιακό πάρα πολύ στενή σχέση με τα παιδιά, δηλαδή εγώ τα αποκαλώ παιδιά μου και παρακολουθώ και όταν φεύγουν τι κάνουν γενικώς και τα στηρίζ., είμαστε πάρα πολύ συγκλονισμένοι με όλα αυτά που συνέβησαν στην Ανυσία. Σε όλα τα παιδιά φυσικά. Ζούμε με τα παιδιά μαζί, είμαστε συνέχεια με τα παιδιά, κουβεντιάζουμε τις διπλωματικές τους, ερευνητικά τους ζητήματα, οπότε τα ξέρουμε πολύ καλά τα παιδιά», συμπλήρωσε η καθηγήτρια του ΑΠΘ, σύμφωνα με το protothema.gr

Τέλος απαντώντας στο ερώτημα για το πότε έμαθε για τον τραυματίσμό της επεσήμανε πως «την επόμενη μέρα το έμαθα από συμφοιτήτριά της. Οπότε από εκεί έμαθα τα πρώτα νέα και πήρα τη θεία της, η οποία είναι γιατρός. Και έκτοτε μαθαίνω τα νέα από τη θεία της. Όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι θα τα καταφέρει η Ανυσία. Είναι σημαντικό να μπορέσει να βγει από τη μηχανική υποστήριξη. Πρέπει να συνδεθεί – που λένε – και με τον κόσμο, είναι ακόμα σε καταστολή».

