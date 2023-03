Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη – Μέτρα στήριξης: Τι λένε στον ΑΝΤ1 συγγενείς θυμάτων (βίντεο)

Τι λένε στον ΑΝΤ1 άνθρωποι που μετά την τραγωδία ανεβαίνουν έναν πραγματικό «Γολγοθά».

Η χορήγηση ειδικής σύνταξης ύψους 1655 ευρώ στις οικογένειες των θυμάτων, είναι ένα από τα 11 μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση.

Οι άνθρωποι που χάθηκαν τόσο άδικα στη σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών δεν γυρίζουν πίσω.

Με την παραδοχή λοιπόν ότι η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά ενισχύσεων ώστε να ανακουφίσει ει δυνατόν τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται μετά την αδιανόητη τραγωδία.

Βασικό μέτρο η χορήγηση ειδικής σύνταξης ύψους €1655 σε οικογένειες που έχασαν μέλος τους αλλά και σε όσους απέκτησαν αναπηρία άνω του 50%. Η σύνταξη θα καταβληθεί αναδρομικά από την 1 Μαρτίου και θα χορηγηθεί ανεξαρτήτως εισοδήματος ή άλλης σύνταξης ενώ θα είναι αφορολόγητη.

Ο Χρήστος Χούπας, πατέρας θύματος ανέφερε χαρακτηριστικά πως "Αν ο άλλος είναι πλούσιος ούτε που τον νοιάζει η οικονομική βοήθεια. Εγώ όμως που δεν είμαι και που ζορίζομαι να σπουδάσω τα ίδια μου τα παιδιά φυσικά και με νοιάζει.

Δηλαδή η πολιτεία και σε βοηθάει και εσύ θα πεις όχι; Στο χωριό μου λένε από τη ζημιά δεν έχεις κέρδος. Το παιδί μου δεν πρόκειται να μου το φέρει κανείς πάλι πίσω για όλα τα πλούτη της γης. Άρα λοιπόν; Μπορώ εγώ να πω ότι δεν δέχομαι μια βοήθεια; Δέχομαι την οποιαδήποτε βοήθεια του οποιουδήποτε".

Επιπλέον διαγράφονται οι οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για τους συγγενείς θυμάτων, τους τραυματίες με αναπηρία άνω του 50% και τους συγγενείς τους αλλά και σε όσους νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ενώ ειδικά για τις οικογένειες των θυμάτων διαγράφονται και οι δανειακές υποχρεώσεις σε τράπεζες.

Οι κληρονόμοι των θυμάτων απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς.

Ακόμη δίνεται το δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο για ένα μέλος της οικογένειας θυμάτων που συνδέεται με συγγένεια έως και β' βαθμού αλλά και σε όσους απέκτησαν αναπηρία πάνω από 50% ή νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Αν για λόγους υγείας δεν είναι δυνατός ο διορισμός το δικαίωμα μεταβιβάζεται στον σύζυγο, το παιδί, τον γονέα ή σε ένα από τα αδέρφια τους.

Ο κ. Μήτσκας πατέρας της άτυχης Ιφιγένειας είπε πως "αυτό που χάσαμε ο καθένας μας.. δεν υπάρχει υποκατάστατο. Δυστυχώς οι περισσότεροι εστιάζουν στα χρήματα, δεν είναι μόνο τα χρήματα είναι και άλλα πράγματα. Εγώ πιστεύω θα μας βοηθήσουν. Μιλώντας για τη δική μας οικογένεια έχουμε μια κορούλα που μόλις γέννησε, έχουμε ένα άλλο αγόρι που σπουδάζει στο εξωτερικό. Μακάρι να μην χρειάζονταν όλα αυτά τα μέτρα αλλά είναι έτσι η ζωή αυτόν τον καιρό, αυτές τις εποχές που οποιαδήποτε βοήθεια είναι σημαντική (…) Απλά στο μέλλον να μην υπάρξει άλλη Ιφιγένεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό."



Για τους φοιτητές που επέβαιναν στο μοιραίο τρένο αλλά και για αυτούς που ανήκουν στις οικογένειες θυμάτων ή προσώπων που απέκτησαν αναπηρία προβλέπεται μετεγγραφή σε άλλο πανεπιστημιακό τμήμα το τρέχον έτος ενώ έχουν και προτεραιότητα σε ότι αφορά τη στέγαση τους στις φοιτητικές εστίες. Για τους υποψηφίους στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις της ίδιας κατηγορίας αλλά και μέχρι το 2025 θα υπάρξει προσαυξημένη μοριοδότηση.

Επίσης προβλέπεται δωρεάν νομική βοήθεια για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων, πλήρης κάλυψη του κόστους νοσηλείας και αποκατάστασης σε Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη.

"Προσφέρθηκαν πολλοί να έρθουν να μας μιλήσουν για τα ψυχολογικά. Δεν έχουμε έρθει σε επαφή ακόμα με κανέναν. Με πήρε ένας κύριος που έχασε ένα παιδάκι στο Μακροχώρι πριν χρόνια, πώς να στο πω προτιμώ να μιλήσω με εκείνον για να μου πει πως είναι το μετά, πως εξελίσσεται, που το έχει βιώσει και το βιώνει. Nομίζω θα μας βοηθήσει πιο πολύ" προσέθεσε ο πατέρας της Ιφιγένειας.

Για τη γρήγορη διεκπεραίωση δημιουργείται ειδική δομή και τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης το 210 5281131.

