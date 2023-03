Αθλητικά

ΑΕΚ - Κολοσσός: Η Ένωση κέρδισε την “μάχη”

Η ΑΕΚ νίκησε τον Κολοσσό και μένει σε τροχιά για την τρίτη θέση στην Basket League.

Με όπλο την επιθετική της πολυφωνία (έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων), η ΑΕΚ ξεπέρασε με 95-89 την αντίσταση του μαχητικού Κολοσσού στο Ολυμπιακό κλειστό των Ανω Λιοσίων, σε ματς για την 18η αγωνιστική της Basket League, και παραμένει στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Κένι Ουίλιαμς και Κωστής Γόντικας, με 21 και 17 πόντους αντίστοιχα, ήταν οι κορυφαίοι της Ενωσης, ενώ ο Σταρκς σημείωσε 20 πόντους για τους Ροδίτες, που γνώρισαν την τέταρτη διαδοχική ήττα τους.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 51-46, 81-68, 95-89

Ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε 8-0 στο πρώτο δίλεπτο, αλλά δέχθηκε στη συνέχεια ένα επιμέρους σκορ 11-2, με τον Κολοσσό να ισορροπεί το παιχνίδι. Με πρωταγωνιστή τον Ουίλιαμς η ΑΕΚ ξαναπήρε προβάδισμα, αλλά ο Σταρκς με οκτώ διαδοχικούς πόντους ανέτρεψε την κατάσταση και η ομάδα της Ρόδου πέρασε μπροστά 35-32 στο 14΄.

Το παιχνίδι παρέμεινε ντέρμπι ως το ημίχρονο (51-46), αλλά στην τρίτη περίοδο οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν ένα σερί 9-0, με πρωταγωνιστή τον Γόντικα, και απέκτησαν για πρώτη φορά σημαντική διαφορά (65-50 και 74-58). Οι Ροδίτες δεν τα παράτησαν και μείωσαν σε 74-65, για να πλησιάσουν σε 83-78, περίπου 7,5 λεπτά πριν τη λήξη. Στο κρίσιμο σημείο, έπαιξε ρόλο η πολυφωνία της Ενωσης, που βρήκε λύσεις από διαφορετικούς παίκτες, διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη με 95-89.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Μπακάλης, Μηλαπίδης

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Λεμάρ, Φλιώνης 10 (2τρ., 6ασ.), Μάιλς 6 (1), Γόντικας 17, Ουίλιαμς 21 (1), Πετρόπουλος, Ξανθόπουλος, Οριόλα 10 (7ρ., 3κοψ.), Γιάνκοβιτς 14, Μάντσεν 2, Παπαδάκης 3 (1), Στρέλνιεκς 12 (2)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Ηλίας Παπαθεδώρου): Χρυσικόπουλος 7 (1), Ντίξον 12 (2), Χατζηδάκης, Κατσίβελης 11 (6ασ.), Γιαννόπουλος 5 (1), Κένταλ 9 (1), Σταρκς 20 (2), Μορέιρα 11, Τζέιμς 3 (1), Κόφεϊ 11

