Ιταλία - μεταναστευτικό: Να εφαρμοστούν από την ΕΕ όσα αποφασίσθηκαν τον Φεβρουάριο

Τι ανέφερε σε ανακοινωθέν της η κυβέρνηση της Ρώμης.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε και πάλι, σήμερα, στην ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και κοινής διαχείρισης του μεταναστευτικού.

Σε ανακοινωθέν της, η κυβέρνηση της Ρώμης υπογράμμισε ότι «μετά και το τραγικό ναυάγιο που σημειώθηκε στο Κούτρο της Καλαβρίας, στις 26 Φεβρουαρίου, η κοινή δέσμευση να δοθεί μια κατάλληλη, ευρωπαϊκή απάντηση στο πολυσύνθετο πρόβλημα της μετανάστευσης, καθιστά ακόμη πιο άμεση την ανάγκη εφαρμογής των όσων αποφασίσθηκαν στην ευρωπαϊκή σύνοδο του Φεβρουαρίου».

«Όπως υπογράμμισε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα αυξημένης εξωτερικής δράσης, ενισχυμένη συνεργασία σε ό,τι αφορά τους επαναπατρισμούς και τις επανεισδοχές, είναι αναγκαίος ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με τη χρήση, από μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των αναγκαίων πολιτικών και μέσων», πρόσθεσε η ιταλική κυβέρνηση.

