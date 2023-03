Κοινωνία

Καταγγελία: Μαθητές δημοτικού παρενόχλησαν σεξουαλικά 7χρονη στις τουαλέτες του σχολείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι περιγραφές της μητέρας του κοριτσιού που πηγαίνει στην Α' τάξη.



«Το παιδί μου έχει εφιάλτες. Φωνάζει στον ύπνο του "αφήστε με, πονάω!", όπως έλεγε και στα παιδιά που το παρενόχλησαν στις τουαλέτες του σχολείου». Με αυτά τα λόγια η μητέρα μιας 7χρονης μαθήτριας της Α' Δημοτικού στην Κρήτη περιγράφει την φρίκη που βίωσε όταν μαθητές της Ε' τάξης προσέγγισαν την μικρή ενώ βρισκόταν στις τουαλέτες και της έκαναν... άσεμνες χειρονομίες!

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα, 7χρονη ήταν στην τουαλέτα του σχολείου την ώρα του διαλείμματος και τα παιδιά της μεγαλύτερης τάξης του Δημοτικού προχώρησαν σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος του παιδιού της.

Πρόκειται για τη δεύτερη καταγγελία που γίνεται για το ίδιο σχολείο και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Η μητέρα αναφέρει πως το κορίτσι της έχει ξεσπάσματα θυμού ενώ ακόμα και σήμερα την ενοχλούν τα μεγαλύτερα παιδιά.

Σύμφωνα με την ίδια, της κλωτσούν την τσάντα, την κοιτούν αγριεμένα και το κοριτσάκι φοβάται να πάει στο σχολείο. Όπως τόνισε η γυναίκα πρόσφατα είχε γίνει και μία εκδήλωση στον σχολικό χώρο και η 7χρονη δεν ήθελε να πάει, για να μην συναντήσει τα παιδιά που την «τραμπουκίζουν» καθημερινά.

Με την καταγγελία αυτή, η μητέρα θέλει να απευθύνει έκκληση στους αρμόδιους για τη διευθέτηση του ζητήματος, ώστε η κόρη της να είναι ασφαλής στο σχολείο και να μην πρωταγωνιστεί σε περιστατικά εκφοβισμού.

Σημειώνεται πως η 7χρονη έχει ήδη ξεκινήσει συνεδρίες με παιδοψυχολόγο για να συνέλθει και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που είχε στην ψυχική της υγεία η τραυματική επειρία της παρενόχλησης και του εκφοβισμού. «Μέχρι πότε θα έχει αυτό το τραύμα στην ψυχή της;», αναρωτιέται η μητέρα του κοριτσιού.

πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τσεχία: Διαδηλώσεις κατά της φτώχειας, αλλά και της παράδοσης όπλων στην Ουκρανία (εικόνες)

Ελίνα Τζένγκο: Χρυσό μετάλλιο με σπουδαία επίδοση

Καιρός: Βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή