Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη – Πρύτανης ΑΠΘ: Για το πανεπιστήμιό μας, η ζωή σταμάτησε το λεπτό της σύγκρουσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Επικοινώνησαν μαζί μου γονείς παιδιών που χάθηκαν. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μια μεγάλη ψυχική δύναμη" είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, του πανεπιστημίου που θρηνεί ήδη 12 φοιτητές από τη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη, μίλησε για το τραγικό αυτό γεγονός.

«Για το πανεπιστήμιό μας, η ζωή σταμάτησε το λεπτό της σύγκρουσης. Προσπαθούμε να επανέλθουμε όσο μπορούμε. Η ουσία δεν είναι τι θα κάνουμε εμείς αλλά οι ψυχές, οι καρδιές όλων των γονέων που χάσαν τα παιδιά τους, αυτές οι πληγές δεν θα επουλωθούν ποτέ.

Για αυτούς τους πονεμένους συναθρώπους μας έχουμε αναπτύξει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων» - ανέφερε στο Open - όπως η επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα παρουσία των καθηγητών τους, υποτροφίες στη μνήμη των παιδιών αλλά και η απόδοση των πτυχίων των θυμάτων.

«Επικοινώνησαν μαζί μου γονείς παιδιών που χάθηκαν. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μια μεγάλη ψυχική δύναμη. “Τουλάχιστον να μας δώσετε την αναλυτική βαθμολογία των παιδιών μας” μου είπαν και χαμογέλασε το χειλάκι τους όταν τους ανέφερα την πρόθεσή μας για τα πτυχία τους» είπε ακόμα.

Όπως μάλιστα εξήγησε, θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τους τραυματίες φοιτητές, όπως ψυχολογική στήριξη, διαβεβαίωση ότι δεν χάνουν το εξάμηνο κ.ά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσεχία: Διαδηλώσεις κατά της φτώχειας, αλλά και της παράδοσης όπλων στην Ουκρανία (εικόνες)

Ελίνα Τζένγκο: Χρυσό μετάλλιο με σπουδαία επίδοση

Καιρός: Βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή