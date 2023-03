Κοινωνία

Κατήγγειλε για βιασμό τον πατέρα της... για να αποδείξει την αγάπη της στον σύντροφό της

Σενάριο από ψυχολογικό θρίλερ τα όσα προέκυψαν μετά την καταγγελία 24χρονης για βιασμό από τον πατέρα της.

Απίστευτες εξιστορήσεις, που θυμίζουν σενάριο από ψυχολογικό θρίλερ, περιλαμβάνονται στην έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για την εξιχνίαση της απίστευτης υπόθεση με καταγγελλόμενο από την 24χρονη κόρη για τις πράξεις του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων σε βάρος ενήλικης, της απειλής, της αρπαγής και της ενδοοικογενειακής βίας τον 50χρονο βιολογικό πατέρα της.

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί της Ασφάλειας διαπίστωσαν ότι η 24χρονη σκηνοθέτησε τις καταγγελίες, που υποστήριξε ότι έλαβαν χώρα από τον Δεκέμβριο του 2020 έως την 17η Φεβρουαρίου 2021, εις βάρος του πατέρα της γιατί διαφωνούσε με την σχέση της με έναν αλλοδαπό!! Φέρεται μάλιστα από όσα προκύπτουν από την έρευνα το παιδί τους να έχει γίνει υποχείριό του.

Η καταγγέλλουσα σύμφωνα με τις πληροφορίες, εισήχθη με την δεύτερη φορά που έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις σε ΤΕΙ αλλά δεν θέλησε να φοιτήσει και προτίμησε να εγγραφεί σε ιδιωτικό ΙΕΚ. Το σχολικό έτος 2019 – 2020 διέμενε στην βόρεια Ελλάδα και τον Μάρτιο του 2020, επειδή αποφασίσθηκε η αναστολή της λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και απαγόρευσης μετακινήσεων (καραντίνα), λόγω των μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό, επέστρεψε στην Ρόδο.

Στο διάστημα της παραμονής της στο νησί η μητέρα της διαπίστωσε, από τις πολλές ώρες που μιλούσε στο τηλέφωνο, ότι είχε συνάψει σχέση με έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των γονέων της οι οποίοι την συμβούλεψαν να αφοσιωθεί στις σπουδές της και να μην παρασύρεται σε σχέσεις που θα της δημιουργούσαν προβλήματα στο μέλλον. Οι γονείς διαπίστωσαν στην πορεία ότι η κόρη τους έδειχνε να είναι πλήρως εξαρτημένη από τον άνδρα αυτόν, ενώ εκείνος είχε καταγγείλει στην αστυνομία στην βόρεια Ελλάδα ότι οι γονείς της συμπεριφέροντο βίαια στην κόρη τους με αποτέλεσμα να ελεγχθούν πολλάκις. Οι γονείς της επέλεξαν να μην την στείλουν ξανά στην βόρεια Ελλάδα, αλλά εκείνη επέμενε να φύγει και τους δήλωσε ότι θα συγκατοικήσει με τον άνδρα αυτόν και ότι θα άρχιζε να εργάζεται για να πληρώνει μόνη της τα έξοδα των σπουδών της.





Στην πορεία διαπίστωσαν ότι σταμάτησε να φοιτά στην σχολή της, ότι είχε εγκαταλείψει την οικία που είχε μισθώσει και ότι διέμενε με τον σύντροφό της σε άλλο διαμέρισμα. Οι γονείς είπαν ότι το παιδί τους έκτοτε δεν ήταν καλά και ό,τι η συμπεριφορά του συντρόφου της ήταν απότομη και αγενής. Φέρεται μάλιστα να τους έστειλε γραπτό μήνυμα από κινητό τηλέφωνο στο οποίο έγραφε τα εξής:

«ΟΚ πάνε στην αστυνομία να τελειώνουμε αλλά εγώ θα διαδώσω ότι βίαζες την … να δω ποιος θα σε σώσει μετά».

Στην πορεία διαπίστωσαν ότι ο 29χρονος σύντροφος του παιδιού τους, είχε παιδί 5 ετών περίπου εκτός γάμου, ενώ μια φίλη της κόρης τους φέρεται να τους εκμυστηρεύθηκε ότι την κακοποιούσε, ενώ είχε κάνει άσεμνες προτάσεις σε μια φίλη της κόρης τους.

Μάλιστα, έλαβαν στην εφαρμογή messenger φωτογραφίες στις οποίες φαινόταν η κόρη τους να κάνει μη φυσιολογικές σεξουαλικές πράξεις με άνδρα που δεν φαίνεται το πρόσωπό του, αλλά προφανώς είναι εκείνος, ενώ τις ίδιες φωτογραφίες ανήρτησε και στη σελίδα της στο face book και στην εφαρμογή Tik Tok, επειδή είχε τους κωδικούς της, τις οποίες στην συνέχεια κατέβασε. Ο πατέρας της πήγε στην βόρεια Ελλάδα και βρήκε την κόρη του και με την συνδρομή της αστυνομίας την πήρε από το σπίτι του συντρόφου της και μετέβησαν για να φιλοξενηθούν στην οικία μιας φίλης της.

Ενώ προετοίμαζαν την επιστροφή τους στην Ρόδο, μετά και από την αστυνομική παρέμβαση, το παιδί έφυγε κρυφά από τον πατέρα της και πήγε ξανά στον σύντροφό της. Την αναζήτησε αλλά δεν του άνοιξαν την πόρτα και παρέμεινε όλη την νύκτα στο πεζοδρόμιο!

Ο πατέρας διατείνεται μάλιστα ότι ο σύντροφος του παιδιού του τον απείλησε ότι θα τον πυροβολούσε, ενώ όταν κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα και ο αξιωματικός υπηρεσίας του τηλεφώνησε και του ζήτησε να μεταβούν και οι δύο στο τμήμα, τελικά κατόρθωσε να φέρει το παιδί στη Ρόδο. Ο σύντροφός της προσπάθησε να την πάρει από το νησί, ενώ η κόρη τους συνέχισε να επικοινωνεί μαζί του. Στην πορεία έφυγε και επέστρεψε στην βόρεια Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στα όσα του αποδίδει ο πατέρας τονίζει ότι τα όσα αναφέρει είναι εντελώς ψευδή. Αποδεικνύεται και από τον χρόνο που αναφέρει ότι έγιναν οι πράξεις αυτές, αφού ισχυρίζεται ότι αυτά έγιναν τέλη Φεβρουαρίου του 2021, ενώ η ίδια είχε φύγει από την Ρόδο την 17η Φεβρουαρίου 2021. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του έτους 2021, υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό και η σύζυγός του και τα άλλα παιδιά τους ήταν συνεχώς στο σπίτι τους. Ο πατέρας διατείνεται ότι ο 29χρονος την πίεσε να καταθέσει τα όσα είπε γιατί ήθελε να τους εκδικηθεί Θυμίζουμε ότι ο 50χρονος πατέρας υπέβαλε μήνυση εις βάρος του 29χρονου Αλβανού συντρόφου της κόρης του υποστηρίζοντας ότι του είχε αποστείλει πορνογραφικό υλικό με πρωταγωνιστή το παιδί του, καθώς και απειλητικά σε βάρος του μηνύματα.

Η 24χρονη κόρη του ωστόσο μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου και κατήγγειλε ότι ο πατέρας της ανά διαστήματα, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως και την 17η Φεβρουαρίου 2021 την κρατούσε φυλακισμένη παρά τη θέλησή της στην οικογενειακή πατρική τους οικία στη Ρόδο, όπου περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2021 και ενώ βρίσκονταν μόνοι στην ανωτέρω οικία, την εξανάγκασε με χρήση σωματικής βίας και παρά τη θέλησή της να έρθει σε ολοκληρωμένη κατά φύση σεξουαλική επαφή μαζί του. Επιπροσθέτως ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της τη χτυπούσε, ιδιαίτερα μετά τη σχέση της με τον 29χρονο, την οποία δεν ενέκρινε και ότι προσπαθούσε με πράξεις βίας σε βάρος της να την αποτρέψει από το να συνεχίσει μαζί του.

Ο 50χρονος προσκόμισε στο πλαίσιο της προανάκρισης ηχογραφημένη συνομιλία των τριών εμπλεκομένων, η οποία απομαγνητοφωνήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας την 22α Νοεμβρίου 2022 και από την οποία προέκυψε ότι ο 29χρονος Αλβανός παραδέχεται ότι απαίτησε από την σύντροφό του να υποβάλει μήνυση σε βάρος του πατέρα της, ισχυριζόμενη ότι αυτός την βίασε και της ασκούσε σωματική βία, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να αποδείξει ότι τον αγαπάει!!! Η 24χρονη κλήθηκε εκ νέου σε κατάθεση και την 3η Μαρτίου 2023 δήλωσε ότι δεν θυμάται την τηλεφωνική συνομιλία, δεν ανεκάλεσε τα όσα είχε πει στις αρχικές καταθέσεις της και εξέφρασε ανησυχίες ως προς την πορεία της έγκλησης που εκκρεμεί σε βάρος του συντρόφου της.

Η 24χρονη δεν εξετάστηκε από ιατροδικαστή, καθόσον δεν επιθυμούσε και δήλωσε τον βιασμό της την 17η Σεπτεμβρίου 2021, ενώ αυτός τελέστηκε, όπως ισχυρίστηκε, τον Φεβρουάριο 2021.

Πηγή:dimokratiki.gr