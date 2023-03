Κόσμος

Μεξικό: Μυστήριο με την εξαφάνιση Αμερικανίδων

Τρεις Αμερικανίδες, που είχαν πάει να πουλήσουν ρούχα σε λαϊκή αγορά στο Μεξικό, αγνοούνται επί περίπου τρεις εβδομάδες.

Η Μαρίνα Πέρες Ρίος, 48 ετών, η αδελφή της Μαρίτσα Τρινιδάδ Πέρες Ρίος, 47 ετών, και η φίλη τους Ντόρα Αλίσια Σερβάντες Σάενς, 53 ετών, πέρασαν τα σύνορα με το Μεξικό την 24η Φεβρουαρίου.

Οι γυναίκες, που ζουν στο Τέξας, πήγαιναν στη Μοντεμορέλος, στο βορειοανατολικό Μεξικό, για να πουλήσουν ρούχα σε αγορά, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ροέλ Μπερμέα, επικεφαλής της αστυνομίας στη μικρή πόλη Πενίτας.

Έπειτα από μέρες χωρίς κανένα νέο, ο σύζυγος της μιας από αυτές ανέφερε στις αρχές της Πενίτας, πολύ κοντά στα σύνορα, την εξαφάνισή τους.

Οι λόγοι της εξαφάνισης παραμένουν προς το παρόν άγνωστοι. «Δεν ξέρουμε αν έφτασαν ως εκεί» (στη Μοντεμορέλος), σημείωσε κ. Μπερμέα.

Η διαδρομή ως την μεξικανική πόλη από τα σύνορα με αυτοκίνητο παίρνει περίπου τρεις ώρες. Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ενημερώθηκε για την υπόθεση, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Πενίτας.

Τη Δευτέρα, τέσσερις πολίτες των ΗΠΑ απήχθησαν, και οι δύο από αυτούς σκοτώθηκαν, στη Ματαμόρος, επίσης στο βορειοανατολικό Μεξικό. Είχαν περάσει τα σύνορα για να λάβουν ιατρικές φροντίδες στο Μεξικό, προορισμό του ιατρικού τουρισμού, όταν έγιναν στόχος πυρών και κατόπιν απήχθησαν από ομάδα ενόπλων.

Προχθές Παρασκευή, οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη πέντε προσώπων που φέρονται να ενέχονται στην απαγωγή.

