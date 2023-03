Κοινωνία

Λέσβος – “Γιαγιάδες της Συκαμνιάς”: Πέθανε η Αιμιλία Καμβύση

Ήταν η τελευταία εν ζωή από τις γιαγιάδες που είχαν συγκλονίσει τον κόσμο με τη φωτογραφία που φρόντιζαν ένα μωρό προσφύγων κι είχαν προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών σήμερα, η Αιμιλία Καμβύση, μια από τις τρεις γιαγιάδες της Συκαμνιάς, των οποίων η φωτογραφία το καλοκαίρι του 2015 να περιποιούνται στην ακτή ένα βρέφος, παιδί μίας γυναίκας πρόσφυγα από τη Συρία που μόλις είχε αποβιβασθεί στην ακτή, έκανε το γύρο του κόσμου.

Η φωτογραφία αποτέλεσε τότε και την αφορμή να προταθούν για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2016. Ας σημειωθεί ότι οι τρεις γυναίκες συνέχισαν για μεγάλο διάστημα να κάνουν το ίδιο, προσφέροντας ό,τι μπορούσαν στους πρόσφυγες, όλον αυτόν τον καιρό που το χωριό τους έγινε το επίκεντρο της παγκόσμιας προσφυγικής-ανθρωπιστικής κρίσης.

Από τις τρεις γιαγιάδες, πρώτη η Μαρίτσα Μαυραπίδου πέθανε το 2019 σε ηλικία 92 ετών και ακολούθησε το 2022 η Ευστρατία Μαυραπίδου σε ηλικία 96 ετών.

Και οι τρεις παιδιά προσφύγων από το μικρασιατικό Μοσχονήσι, αποτέλεσαν σύμβολο της αλληλεγγύης του λαού της Λέσβου στους εκατοντάδες χιλιάδες Σύρους - στη μεγάλη πλειοψηφία τους - πρόσφυγες, που πέρασαν τη διετία 2015-2016 από τις απέναντι ακτές στο νησί. Τις «γιαγιάδες της Λέσβου» είχαν επισκεφθεί και τιμήσει τον Νοέμβριο του 2015, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και το Δεκαπενταύγουστο του 2020, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Γιατί λες μπράβο γιε μου; Τι κάναμε;» είχαν πει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την ημέρα που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά τους για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, τον Ιανουάριο του 2016. Όταν ρωτήθηκαν γιατί βοηθάνε τους πρόσφυγες, οι γιαγιάδες, η Αιμιλία Καμβύση είχε απαντήσει: «Καλά παιδιά είναι. Μερικές φορές κουρασμένα από το ταξίδι, με βοηθάνε να κουβαλήσουμε τα ξύλα για τη σόμπα μου».

Η κηδεία της Αιμιλίας Καμβύση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Μαρτίου στις 2:30 το μεσημέρι, στο κοιμητήριο της Συκαμνιάς. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στην Παναγιά τη Γοργόνα, στο λιμανάκι της Σκάλας.

