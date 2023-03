Παράξενα

Πατήσια: Παράτησαν τα παιδιά τους κλειδωμένα στο μπαλκόνι!

Κάτοικοι της οδού Κέας άκουσαν φωνές και κλάματα παιδιών και όταν έστρεψαν το βλέμμα στο μπαλκόνι του 1ου ορόφου.



Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δυο ασυνείδητες Μαροκινές στα Πατήσια που παράτησαν τα παιδιά τους κλειδωμένα στο μπαλκόνι και έφυγαν!

Τα παιδάκια ηλικίας τριών και έξι ετών που ήταν κλειδωμένα στο μπαλκόνι του 1ου οροφου του διαμερίσματος, έκλαιγαν και καλούσαν σε βοήθεια με αποτέλεσμα περίοικοι να ειδοποιήσουν την Αστυνομία, οι δυο γυναίκες ηλικίας 27 και 36 ετών να εντοπιστούν και να συλληφθούν.

Η αποκάλυψη της θλιβερής αυτής ιστορίας με θύματα τα δυο μικρά παιδιά, έγινε στις 22:30 του Σαββάτου. Κάτοικοι της οδού Κέας άκουσαν φωνές και κλάματα παιδιών και όταν έστρεψαν το βλέμμα στο μπαλκόνι του 1ου ορόφου είδαν τα δυο παιδιά ηλικίας τριών και έξι χρόνων να καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια, σύμφωνα με το protothema.gr.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και άνδρες της Άμεσης Δράσης που έφθασαν στο σημείο προσπάθησαν αρχικά να ηρεμήσουν τα παιδάκια και στη συνέχεια να εντοπίσουν τις ασυνειδητες αλλοδαπές.

Λίγη ωρα αργότερα, οι δυο γυναίκες βρέθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων οπου συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο ενώ τα παιδάκια με εντολή εισαγγελέα Ανηλίκων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων.

