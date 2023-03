Πολιτική

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Στον εισαγγελέα ο 17χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται, στο μεταξύ, ακόμα 3-4 άτομα.



Στον εισαγγελέα στην πρώην Σχολή Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά τις 11:00, ο 17χρονος αναρχικός που συνελήφθη το Σάββατο, κατηγορούμενος για την επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη, έξω από εστιατόριο στα Εξάρχεια.

Ο 17χρονος θεωρείται είναι γνώριμος στις αστυνομικές Αρχές, καθώς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με συμμετοχή σε επεισόδια. Η σύλληψή του έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στο σπίτι του στο Μαρούσι.

Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται, στο μεταξύ, ακόμα 3-4 άτομα, σύμφωνα με το protothema.gr.

