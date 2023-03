Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Επιμνημόσυνη δέηση στη Μονή Βλατάδων

Με πρωτοβουλία των πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ, στη μνήμη των φοιτητριών και φοιτητών του που σκοτώθηκαν στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε σήμερα στη Μονή Βλατάδων, με πρωτοβουλία των πρυτανικών αρχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη μνήμη των φοιτητριών και φοιτητών του που σκοτώθηκαν στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συρίγος, ανέφερε ότι δυστυχώς ήταν το τρένο των φοιτητών, ήταν τα παιδιά εκείνα που έρχονταν μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. «Δυστυχώς μια σειρά από πράξεις, παραλείψεις, παθογένειες, λάθη που όλα μαζί συσσωρεύτηκαν εκείνη την ημέρα οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα. Από πλευράς κυβερνήσεως αναλαμβάνουμε πλήρως όλη την ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί, για όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη θα μπορέσει να εντοπίσει και τα προβλήματα για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους και ας δώσει κουράγιο στις οικογένειές τους» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο δε θα ξεχάσει ποτέ τα παιδιά που χάθηκαν και θα προσπαθήσει να είναι δίπλα στις οικογένειες και τους γονείς τους. «Ξέρω ειλικρινά ότι αυτός ο πόνος δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει, η πληγή δεν πρόκειται ποτέ να επουλωθεί, όμως σαν ΑΠΘ θα κάνουμε ό,τι πρακτικά είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην όποια επούλωση αυτών των πληγών, υποτροφίες, πτυχία, δυνατότητα ενός μνημείου» συμπλήρωσε.

Στην επιμνημόσυνη δέηση παρέστησαν ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο πρώην υπουργός Δημήτρης Μάρδας και πλήθος κόσμου.

«Οι σκέψεις μας είναι στους γονείς και στους οικείους των παιδιών, στους φίλους τους, όπως και στους επιβιώσαντες από αυτό το τραγικό δυστύχημα» δήλωσε, άλλωστε ο καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης, κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ο οποίος πρόσθεσε: «Είναι κρίμα γιατί είμαστε ένα πανεπιστήμιο γνώσης. Αν μας είχε ζητηθεί έστω η συνδρομή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Είναι δραματικό. Έχουμε τη δυνατότητα σχολές συγκεκριμένες του πολυτεχνείου να παράσχουν συνδρομή για την αυτοματοποίηση των σιδηροδρόμων όπως το κάνουν σε άλλες χώρες».

